الهند تسجل 1167 وفاة بـ«كورونا».. والتطعيم باللقاح لا يسبب العقم

سجَّلت السلطات الصحية الهندية، اليوم، 42640 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» و1167 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 29977861 حالة، فيما وصلت حصيلة الوفيات نتيجة الإصابة بالفيروس إلى 389302 حالة.

ارتفاع إجمالي الشفاء من الفيروس إلى 28926038 حالة

وأشارت وزارة الصحة الهندية، إلى تسجيل نحو 82000 حالة شفاء من الفيروس في البلاد، ليصل مجموع حالات التعافي من «كورونا» إلى 28926038 حالة، وفقا لما ذكره موقع «هندوستان تايمز» الهندي.

وكانت وزارة الصحة الهندية، نفت أمس الاثنين، تأثير «لقاح كورونا» على خصوبة الرجال والنساء، واصفة ذلك بأنها شائعات كاذبة لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى دليل علمي، وفقا لما ذكرته وكالة «شينخوا» الصينية للأنباء.

وقالت وزارة الصحة الهندية، في بيان: «لا تؤثر كل اللقاحات المتاحة على الخصوبة، حيث يتم اختبار جميع اللقاحات ومكوناتها أولا على الحيوانات ثم على البشر لتقييم ما إذا كان لديها أية آثار جانبية من هذا القبيل. ولا يُسمح باستخدام اللقاحات إلا بعد التأكد من سلامتها وفعاليتها».

وأوضحت الوزارة الهندية، أنه لا يوجد دليل علمي يشير إلى أن التطعيم يمكن أن يسبب العقم عند الرجال والنساء، فيما أوصت مجموعة الخبراء الوطنية المعنية بإدارة لقاحات الفيروس بتطعيم جميع النساء المرضعات.

ووصف الخبراء، التطعيم بأنه آمن ولا يؤثر على الرضاعة الطبيعية سواء قبله أو بعده.