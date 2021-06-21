«دلتا بلس».. «الهند» تسجل إصابات بسلالة جديدة من فيروس كورونا

سجلت ولاية ماهاراشترا الهندية ثالث أكبر ولايات الهند من حيث المساحة وثانيها من حيث عدد السكان بعد ولاية أوتار براديش، أمس، 20 حالة إصابة بسلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» أطلق عليها اسم «دلتا بلس»، لم يعرفها العالم من قبل.

وقال رئيس مكتب التعليم الطبي والبحوث في الهند، «ت. لهان»: «عثرنا على سلالة «دلتا بلس» في ولايات نافي مومبي وبالجار وراتناجيري»، مضيفا: «أرسلنا المزيد من العينات للتحليل وننتظر النتائج»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي البرتغال، قالت السلطات، إن سلالة «دلتا» الهندية، تقف وراء الارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا، مؤخرا، بمنطقة لشبونة وسط البلاد.

وأوضح المعهد الوطني للصحة البرتغالي، إن «دلتا» شديدة العدوى تمثل 60% من حالات الإصابة الجديدة في عاصمة البلاد.

ارتفاع إجمالي إصابات «كورونا» عالميا إلى 179252416 حالة

وبلغ إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» عالميا، إلى179252416 حالة، فيما ارتفعت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 3882008 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء من الفيروس إلى 163805325 حالة.

وفي كوريا الجنوبية، انخفض عدد الإصابات اليومية بـ«كورونا» في البلاد، إلى أقل من 400 حالة، اليوم، وأعلنت «الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض»، أن البلاد سجلت 357 إصابة بالفيروس وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 151506 حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 2004 حالة.

ارتفاع إجمالي وفيات كورونا بـ إيطاليا إلى 127270 حالة

وفي إيطاليا، سجلت البلاد، امس الأحد، 881 إصابة جديدة بـ«كورونا» و 17 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4.25 ملايين، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 127270 حالة.

وفي بريطانيا، سجلت البلاد، امس الأحد، 9284 حالة إصابة أخرى بالفيروس و 6 حالات وفاة، في الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 4630040 حالة، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 127976 حالة وفاة.

وحذر علماء بريطانيون من شتاء بائس جدا بسبب احتمال ظهور فيروسات تنفسية جديدة وفرض المزيد من الإغلاقات.

وقال عضو المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ «هيئة استشارية حكومية بريطانية»، البروفيسور كالوم سامبل، إن الأطفال وكبار السن سيكونون معرضين بشكل خاص للفيروسات المستوطنة في نهاية العام.

الصحة البرازيلية: ارتفاع إجمالي وفيات «كورونا» إلى 501825 حالة

وفي البرازيل، سجلت وزارة الصحة، 44178 إصابة جديدة بالفيروس و1025 وفاة في الـ24 ساعة الأخيرة، وقالت في تقرير يومي، إن إجمالي الإصابات في البلاد تجاوز17.9 مليون حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 501825 حالة.

ارتفاع إجمالي إصابات المكسيك إلى 2477283 حالة

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة، أمس الأحد، تسجيل 1578 إصابة جديدة بالفيروس و36 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل مجموع الإصابات في البلاد إلى 2477283 حالة، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 231187 حالة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي الأرجنتين، سجلت البلاد، 10395 حالة إصابة جديدة بـ«كورونا» و301 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 4268789 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 89043 حالة، فيما تم إعطاء 18175234 جرعة من لقاحات كورونا، وتلقى 14483723 شخصا الجرعة الأولى، بينما تم تلقيح 3691511 بجرعتين كاملتين.

وفي تشيلي، سجلت السلطات، أمس الأحد، 5753 حالة إصابة و121 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 1517018، فيما وصل مجموع الوفيات جراء الإصابة بالفيروس، إلى 31513 حالة.

وفي روسيا، أعلن موقع مجلة «ليسيوم»، وفاة عالمة اللغة الروسية البارزة ليديا سافيليفا «84 عاما» سليلة الشاعر الروسي الكبير ألكسندر بوشكين، في مدينة بتروزافودسك الواقعة في شمالي غرب جمهورية روسيا الاتحادية متأثرة بإصابتها بـ«كورونا».

أثر تحسن الوضع الوبائي..النيجر تعلن فتح حدودها البرية المغلقة منذ مارس 2020

وفي إفريقيا، أعلنت النيجر، فتح حدودها البرية المغلقة منذ مارس 2020 بسبب الفيروس، على إثر تحسن الوضع الوبائي في البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

عربيا، أعلنت الحكومة التونسية، أمس الأحد، عن فرض حجر صحي شامل في 4 محافظات بالبلاد من أصل 24 محافظة، في مسعى للحد من انتشار الفيروس، وقالت رئاسة الوزراء، في بيان، إن المحافظات المعنية بهذا القرار: القيروان وسليانة وزغوان وباجة التي تم فيها تسجيل نسبة إصابات تتجاوز 400 إصابة على كل 100 ألف ساكن خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكانت وزارة الصحة التونسية، قالت أمس الأحد، إنه تم تسجيل 1775 إصابة جديدة و78 حالة وفاة، و1052 حالة شفاء من الفيروس، أمس الاول السبت، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 382950 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 14038 حالة وفاة، بينما وصلت الحصيلة الإجمالية لحالات التعافي من «كورونا» إلى 332962 حالة، وفقا لما ذكرته إذاعة «موزاييك» التونسية.

وفي الولايات المتحدة، اصطف السياح لركوب سفينة «فريدوم أوف ذا سيز» التابعة لشركة «رويال كاريبيان»، في أول رحلة سياحية تنطلق من ميناء أمريكي منذ أن تسبب «كورونا» في تعليق الرحلات قبل 15 شهرا، ووصل المسافرون إلى رصيف ميناء ميامي، أمس الأحد وهم يجرون حقائبهم، في مشهد لم يحدث في أكبر ميناء للرحلات البحرية منذ مارس 2020.

وذكرت شبكة «روسيا اليوم»، انه يمكن أن تحمل السفينة، 4500 راكب ومن المتوقع أن تقل 650 راكبا في أول جولة والتي تستمر ليلتين، وجميعهم من موظفي رويال كاريبيان المتطوعين.