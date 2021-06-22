سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء.. استقرار بعد الارتفاع

شهدت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 22 يونيو، استقرارا في الأسعار في ثاني يوم من بداية أسبوع عمل البورصات العالمية، ما انعكس على السوق المحلي، بعدما سجلت مختلف الأعيرة ومنها سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم ارتفاعا في نهاية تعاملات أمس الإثنين بقيمة 6 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم

وفي إطار اهتمام الكثيرين بأسعار الذهب والمعدن النفيس، ترصد «الوطن» في هذا الصدد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، ومتوسط سعر أعيرة الذهب 24 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة وفقًا للأسعار التي وردت في بداية التعاملات، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد، والذهب على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بالذهب البندقي بين 877 و879 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية بين 767 و769 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء، بين 657 و659 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب، في البورصات العالمية، بين 6136 إلى 6152 جنيها.

أسعار الذهب في أسواق المال

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء نحو 901.26 جنيه و57.54 دولار، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 788.62 جنيه و50.35 دولار، وسعر جرام الذهب عيار 18 استقر عند 675.95 جنيه و43.15 دولار، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6,309 جنيه، وتختلف أسعار الذهب في محلات الصاغة من مكان لآخر.

ويعاني الذهب من ضبابية في المشهد، حيث يجد الخبراء والمحللون الاقتصاديون صعوبة في توقع حالة الذهب خلال الفترة المقبلة، بسبب القفزات التي يمر بها.