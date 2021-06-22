«الخارجية الأمريكية» تعلن عودة سفيرها إلى روسيا الأسبوع الجاري

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أنَّ السفير الأمريكي لدى روسيا، جون سوليفان، سيعود إلى موسكو خلال الأسبوع الجاري، وقال «برايس»، في تصريحات للصحفيين: «يرجع هذا في جزء منه إلى أننا نظل ملتزمين بفتح قنوات اتصال مع الحكومة الروسية، سواء كوسيلة لتعزيز المصالح الأمريكية أو أيضًا للتقليل من خطر الوقوع في حسابات خاطئة بين بلدينا»، بحسب ما نقلته وكالة أنباء «تاس» الروسية.

وكانت وزارة الخارجية الروسية، أعلنت، أمس، عن عودة السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف إلى واشنطن، حيث وصل إلى مطار جون إف كينيدي بمدينة نيويورك، قبل أن يتابع طريقه إلى السفارة في واشنطن.

وتأتي عودة السفيرين في إطار الاتفاقات التي توصل إليها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن، خلال قمة جنيف الأربعاء الماضي.