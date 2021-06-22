بدأ جغرافيًا.. «الأرصاد الجوية» توضح سمات فصل الصيف

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، بداية فصل الصيف جغرافيًا أمس الإثنين، الموافق 21 يونيو، ومن المقرر أن يستمر لمدة 3 أشهر مُقبلة حتى يوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021.

وأوضحت الهيئة، أنّ فصل الصيف يعتبر أكثر فصول العام استقرارا في الأحوال الجوية، إذ تتأثر البلاد معظم أيام فصل الصيف بامتداد منخفض الهند الموسمي، الذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع الرطوبة النسبية، التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

وأشارت الهيئة إلى أنّه أحيانًا ما يتخلل فصل الصيف امتداد مرتفع العروض الوسطى، الذي يجلب كتلا هوائية قادمة من جنوب أوروبا، تعمل على انخفاض درجات الحرارة في بعض أيام فصل الصيف.

سمات وخصائص فصل الصيف

وأوضح الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية بعض سمات فصل الصيف والتي تتمثل في الآتي:

- خلال فصل الصيف ترتفع درجات الحرارة وتشهد موجات حارة وشبه حارة.

- الرطوبة النسبية أحد عوامل الإحساس بالحرارة خلال فصل الصيف والتي تتأثر بالمنخفض الجوي.

- في فصل الصيف، يوجد منخفض الهند الموسمي، وهو عبارة عن كتلة هوائية شديدة الحرارة قادمة من الهند وتمر على شبه الجزيرة العربية مسببة ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة بعدد من الدول.

- نسبة الرطوبة في فصل الصيف تزيد إلى نسبة 90% مما يجعل الجو خانقا ويشعر المواطن بارتفاع درجات الحرارة فضلا عن العرق الشديد.

- عادة ما ينصح المواطنون خلال فصل الصيف بعدم الجلوس في أماكن مغلقة أو سيئة التهوية مع ضرورة ارتداء واقٍ للشمس، وشرب كمية كبيرة من السوائل.

- في فصل الصيف يندر سقوط الأمطار.

- هناك فرص لظهور الشبورة المائية في الصباح الباكر والتي سرعان ما تتلاشى مع أشعة الشمس.

وقدّمت الهيئة بعض النصائح والإرشادات للمواطنين خلال فصل الصيف تتمثل في الآتي:

نصائح للمواطنين خلال فصل الصيف

- عدم التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة في الفترة من الظهر وحتى الخامسة عصرًا وهي الفترة التي يتم فيها تسجيل أعلى درجة حرارة على مدار اليوم.

- ارتداء غطاء واقِ للرأس أو استخدام المظلة في حالة التعرض المباشر لأشعة الشمس تجنبًا للإصابة بضربات الشمس.

- عدم التواجد في أماكن مغلقة أو سيئة التهوية.

- ارتداء الملابس الفضفاضة والفاتحة القطنية وتجنب الملابس المصنوعة من الألياف الصناعية.

- الإكثار من تناول المياه والسوائل على مدار اليوم.

- متابعة النشرات الجوية الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

درجات الحرارة المتوقعة خلال فصل الصيف

ومن المتوقع أن يتراوح متوسط درجات الحرارة ونسبة الرطوبة خلال فصل الصيف كالتالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 35-36، الصغرى 21-22.

الوجه البحري: العظمى 35-36، الصغرى 21-22.

السواحل الشمالية: العظمى 30-32، الصغرى 20-21.

جنوب سيناء: العظمى 37-38، الصغر 25-26.

شمال الصعيد: العظمى 37-38، الصغرى 22-23.

جنوب الصعيد: العظمى 41-42، الصغرى 25-26.