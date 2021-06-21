مع بداية فصل الصيف.. الأرصاد تكشف الظواهر الجوية المتوقعة حتى الأحد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التابعة لوزارة الطيران المدني، عن حالة الطقس ومتوسط درجات الحرارة ونسب الرطوبة المتوقعة على البلاد، خلال فصل الصيف، مشيرة إلى أنّه من المنتظر أن يبدأ فصل الصيف جغرافيا، اليوم الإثنين الموافق 21 يونيو، ويستمر لمدة 3 أشهر مقبلة، على أن ينتهي الأربعاء الموافق 22 سبتمبر.

وأضافت الهيئة، أنّ فصل الصيف يعتبر أكثر فصول العام استقرارا في الأحوال الجوية، حيث تتأثر البلاد معظم أيام فصل الصيف بامتداد منخفض الهند الموسمي، الذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع الرطوبة النسبية، التي تزيد الإحساس بحرارة الطقس.

وأشارت الهيئة إلى أنّه أحيانا يتخلل فصل الصيف امتداد مرتفع العروض الوسطى، الذي يجلب كتلا هوائية قادمة من جنوب أوروبا، تعمل على انخفاض درجات الحرارة في بعض أيام فصل الصيف.

حالة الطقس وخريطة الظواهر الجوية المتوقعة الثلاثاء 22 يونيو

تنشط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، جنوب سيناء، والسواحل الشرقية على فترات متقطعة.

حالة الطقس وخريطة الظواهر الجوية المتوقعة الأربعاء 23 يونيو

تنشط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، جنوب سيناء، وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس وخريطة الظواهر الجوية المتوقعة الخميس 24 يونيو

تنشط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، السواحل الغربية، جنوب سيناء، وجنوب البلاد، على فترات متقطعة.

حالة الطقس وخريطة الظواهر الجوية المتوقعة الجمعة 25 يونيو

تنشط حركة الرياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

حالة الطقس وخريطة الظواهر الجوية المتوقعة السبت 26 يونيو

تنشط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة الطقس وخريطة الظواهر الجوية المتوقعة الأحد 27 يونيو

تنشط حركة الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.