جولة تفقدية لمسئولى «الإسكان» بمشروعات غرب بورسعيد

أجرى المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، والمشرف على مدينة غرب بورسعيد، يرافقه مجموعة من العاملين بمختلف الإدارات بالجهاز، جولة ميدانية إلى مدينة غرب بورسعيد، لمتابعة أهم المشروعات والكيانات داخل القرار الجمهوري رقم 550 لسنة 2019، بشأن إقامة مجتمع عمراني جديد «مدينة غرب بورسعيد».

وأشار المهندس خالد شاهين إلى أن الهدف من الزيارة التعرف على الكيانات الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري، وآليات التعامل معها.

ووجه شاهين بدراسة الملفات للكيانات القائمة وسرعة البدء في طرح الأعمال الاستشارية للرفع المساحي والرؤية المستقبلية لتصبح المدينة مطابقة لمعايير الاستدامة في بناء مدن الجيل الرابع الذكية، واستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية، مضيفاً أنه من المقرر أن يتم تكثيف الزيارات فى الفترة المقبلة، ووضع خطط تنموية للتيسير على المواطنين والمستثمرين بالمنطقة.

يذكر أن مدينة غرب بورسعيد، تقع بين ساحل البحر المتوسط وبحيرة المنزلة وتحتوي على كيانات من كبري المشروعات في المنطقة، تضم مشروعات قائمة بالفعل، ومشروعات تحت التنفيذ تم التصرف عليها بمعرفة محافظة بورسعيد صاحبة الولاية السابقة مثل «الشركة الوطنية للاستزراع السمكي – حقل ظهر – محطة مياه – شركة بترول بلاعيم – محطة معالجة نواتج الغاز الطبيعي»، بالإضافة إلى مشروعين سياحيين تحت التنفيذ «بورتوسعيد – تاور باى».