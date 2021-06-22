بالأسماء.. 4 شركات تفوز بجائزة الابتكار الصناعي لعام 2020

نظمت المراكز التكنولوجية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ»، واتحاد الصناعات المصرية، الحفل الختامي لجائزة الابتكار الصناعي 2020، بهدف تشجيع الشركات التي لديها القدرة على الابتكار، ونشر الوعي بثقافة الابتكار ودورها في النمو الصناعي.

وقال أحمد رضا، معاون الوزيرة لشؤون الصناعة والمشرف العام على المراكز التكنولوجية، إن هذا الحدث يأتي في إطار استراتيجية الابتكار في الصناعة، بالتعاون بين وزارة التجارة والصناعة، ومشروع تنمية القطاع الخاص، والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع وكالة التعاون الألماني، بهدف تعزيز دور الابتكار في تحسين تنافسية الصناعة المصرية وزيادة قيمتها المضافة، فضلاً عن تشجيع ريادة الأعمال، وإنشاء مشروعات صناعية جديدة، وتوفير فرص عمل منتجة للشباب.

وأوضح «رضا»، أن الابتكار الصناعي هو الطريق نحو مواكبة الثورة الصناعية الرابعة في ظل التحولات التي يشهدها العالم في جميع المجالات نتيجة الأفكار الجديدة المبتكرة، وأصبح على الشركات الصناعية تشجيع الابتكار الصناعي والعمل على الاستعانة بمختلف التقنيات.

وأضاف، أن الابتكار يعد أداة أساسية لتحقيق أهداف مبادرة «حياة كريمة» من خلال الارتقاء بالمجتمعات، وتحسين الظروف المعيشية للمواطن المصري، وهو أيضاً محرك للنمو الاقتصادي، وللإنتاجية والكفاءة، ويساعد في إيجاد فرص عمل.

من جانبه، أكد أوڤى جيلين، رئيس قسم التعاون التنموي بالسفارة الألمانية بالقاهرة، أهمية الابتكار للشركات الصغيرة والمتوسطة وتأثيره على نمو الاقتصاد، وذلك لمساهمة الابتكار الصناعي بشكل كبير في النمو الاقتصادي خاصة في أوقات الأزمات، لافتاً إلى أن البحث عن أفكار وفرص جديدة أمر ضروري لتنمية الأعمال التجارية واستدامتها، وأهمية إضفاء الطابع المصري على الابتكارات التي تقوم الشركات بتطويرها وتنفيذها.

وفي ختام الحفل تم الاعلان عن 4 شركات شركات فائزة بالجائزة، وهي «أكرو مصر» المتخصصة في تصنيع أنظمة الشدات والسقالات، و«فیوتك» المتخصصة في تصنیع وتصمیم منتجات الإضاءة، و«بور لوك» المتخصصة في توصیلات السلامة الكھربائیة، و«العربي» وهي إحدى شركات مجموعة العربي.