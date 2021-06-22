«حملة الأمل» يرسمون البهجة على وجوه أطفال مرضى السرطان بالأقصر

وسط أجواء من البهجة والمرح والفقرات الترفيهية، قدم فريق مبادرة «حملة الأمل» يومًا ترفيهيًا مميزًا لصالح الأطفال داخل مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال الجديدة بمحافظة الأقصر؛ انطلاقًا من دور الفرق المختلفة بالمجتمع في مساندة أطفال الصعيد الذين يتلقون العلاج من الأورام.

وشارك أطفال مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال، بفرحة كبيرة في فعاليات اليوم الترفيهي المقدم من فريق حملة الأمل، وتم تنظيم فقرة المهرج لتوزيع الهدايا والبسمات والضحكات بين الأطفال، وكذلك تنظيم المسابقة الترفيهية للأطفال لدعمهم معنويًا والترويح عنهم خلال مسيرتهم العلاجية داخل المستشفى.

وعبر الشباب المشاركون في اليوم الترفيهي من فريق مبادرة حملة الأمل، عن سعادتهم الكبيرة في المساهمة بما يستطيعون في دعم الأطفال داخل المستشفى على طريقتهم الخاصة بأجواء من البهجة والفرحة، ومشاركة الأطفال بسعادة كبيرة معهم في تلك الفعاليات الباسمة.

من جانبه، قال محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، إن تلك الفعاليات المبهجة ساهمت بشكل كبير في الترويح عن الأطفال وإدخال البهجة والسرور في نفوسهم خلال رحلة العلاج داخل المستشفى الجديدة، موجهًا الشكر لكافة أعضاء فريق مبادرة «حملة الأمل» على اليوم الترفيهي المميز الذي قدموه لأطفال المستشفى.

و«حملة الأمل».. مبادرة دشنها عدد من شباب الأقصر؛ بهدف بث الأمل في نفوس المرضي من خلال التبرع بالدم والتبرع المادي، وتنظيم فعاليات ترفيهية وثقافية؛ لدعم المرضى.

وافتتح مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال بالصعيد، بداية هذا العام في حضور عدد من الوزراء ورجال الأعمال ونجوم الفن والرياضة في مصر، في مقدمتهم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.