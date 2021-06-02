مستشفى «شفاء الأورمان» بالأقصر تكرم فريق التمريض

كرمت إدارة مستشفى «شفاء الأورمان» لعلاج الأورام بالمجان في محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، نحو 40 ممرضاً وممرضة من العاملين بالمستشفى، تقديراً لجهودهم خلال الفترة الماضية.

جرت فعاليات التكريم في إحدى القاعات المفتوحة بالمستشفى، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتبعها المستشفى، لمنع انتقال العدوى في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

شهد الاحتفال كل من المهندس حسام القباني، رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، والدكتور خالد نوري، رئيس مجلس أمناء مؤسسة شفاء الأورمان، واللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ومحمود فؤاد، المدير التنفيذى لمؤسسة شفاء الأورمان، والدكتور هاني حسين، مدير المستشفى، والدكتور محمد فهمي، عضو مجلس الإدارة، وعدد من قيادات المستشفى والأطباء والممرضين.

ووزع القائمون على المستشفى شهادات التقدير على الممرضين والممرضات المكرمين، والذين قدموا الكثير للمستشفى وللمرضى خلال الفترة الماضية.

وخلال الحفل، أشاد المهندس حسام القباني، رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، بالدور الكبير لفريق التمريض بالمستشفى، مؤكداً أن التمريض هو أحد الأعمدة الرئيسية في ما حققه المستشفى من نجاحات، وصل صداها إلى الجميع.

وقال الدكتور خالد نوري، رئيس مجلس أمناء مؤسسة شفاء الاورمان، إن المؤسسة حريصة كل الحرص على تكريم ومكافأة كل من يعملون بجهد وإخلاص لخدمة المرضى.

وأكد محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن تكريم فريق التمريض بالمستشفى هو نوع من التشجيع والإشادة بما يقدمونه من عمل ومجهود كبير من أجل خدمة آلاف المرضى المترددين على المستشفى شهرياً.

وأشاد الدكتور هاني حسين، مدير المستشفى، بفريق التمريض بالمستشفى، الذي تم اختياره بعناية شديدة، نظراً لطبيعة العمل بالمستشفي، والذي يتطلب مهارات وطرق خاصة في التعامل مع المرضى.

ويحتفل مستشفي شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان سنوياً باليوم العالمي للتمريض، في 12 مايو من كل عام، كيوم دولي للاحتفال بالممرضين والممرضات، وكل من يعمل في هذه المهنة بشكل عام، إلا أنه بسبب ظروف الحظر، والإجراءات المعمول بها بموجب قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فقد تم تأجيل احتفال اليوم العالمي للتمريض هذا العام.