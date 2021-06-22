«الأمم المتحدة» تشيد بجهود مصر لتطوير المناطق العشوائية

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلة في وحدة التنمية المستدامة، في ورشة العمل الافتراضية العالمية الثالثة للدول التي قامت بتقديم التقارير الوطنية الطوعية لعام 2021، وذلك في إطار التحضيرات الجارية النهائية التي تقوم بها مصر لتقديم تقريرها الطوعي الوطني الثالث في المنتدى السياسي رفيع المستوى في يوليو 2021.

وخلال الورشة، قدمت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، لمحة عامة عن برنامج المنتدى السياسي رفيع المستوى وترتيبات تقديم العروض التقديمية للتقارير الوطنية الطوعية خلال المنتدى، كما تمت الإشارة إلى المنصة الإلكترونية لعرض إجراءات ومبادرات تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة «SDG Acceleration Actions»، وكيفية تقديم الدول لمبادراتها التي تم إدراجها على تلك المنصة خلال عروض المراجعة الوطنية الطوعية.

وفي ذات السياق، تمت الإشادة بما قدمته مصر من مبادرات تم إدراجها على المنصة، مثل مبادرة «حياة كريمة»، وجهود الدولة والإجراءات المتخذة لتطوير المناطق العشوائية بهدف تأمين السكن الآمن للجميع.

وخلال الورشة، أشادت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة بمشاركة مصر، المجتمع الدولي في تقريرها الطوعي الثالث بخطوات نجاح البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي يهدف إلى إرساء الأسس لاقتصاد أكثر مرونة ومجتمع قادر على تحمل الصدمات غير المتوقعة، مثل جائحة كورونا، كما أشاد الحضور بالتجربة المصرية في توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.

وأشار ممثلو وحدة التنمية المستدامة، إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ستمثل مصر في عرض التقرير الطوعي الوطني الثالث في الاثنين الموافق 12 يوليو القادم في المنتدى السياسي رفيع المستوى، بالإضافة إلى تنظيم حدث جانبي على هامش المنتدى حول «كيفية إسهام عملية توطين أهداف التنمية المستدامة في عدم ترك أحد خلف الركب»، والمزمع عقده يوم الخميس 8 يوليو 2021.

وركزت ورشة العمل على توضيح التوقعات العامة من عروض التقارير الوطنية الطوعية في المنتدى السياسي رفيع المستوى 2021، بما في ذلك محتوى العروض التقديمية وكيفية استخدام العناصر المرئية والوسائل الداعمة الأخرى، والشكل والمتطلبات الفنية لعروض البث المباشر خلال المنتدى، وما هي الإجراءات اللازمة لإرسال العروض التقديمية، بالإضافة إلى الإرشادات حول السيناريوهات الخاصة بالعروض التي سيتم إعدادها جنبًا إلى جنب مع جهات تنسيق المراجعة الوطنية الطوعية لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وترتيب العروض التقديمية، واستخدام العناصر المرئية.

نظم ورشة العمل الافتراضية، إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية «UN-DESA»، بهدف مناقشة الإجراءات والتحضيرات النهائية التي تقوم بها كل دولة لعرض تقريرها الطوعي الوطني بالمنتدى السياسي رفيع المستوى لهذا العام.

جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كانت قد قامت بإرسال تقريرها الطوعي الوطني الثالث في الموعد المحدد الموافق 11 يونيو الجاري إلى الأمم المتحدة.

شارك في الورشة شريف داوود، نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة، وآية نوار، نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة، ولورين حبيب، محلل سياسات أول بالوحدة، وعالية خالد، محلل سياسات بالوحدة، وندى يعقوب، باحث اقتصادي بالوحدة.