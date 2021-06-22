رواد النيل: قطاع الأثاث يضم أكثر من 120 ألف كيان صناعي بمصر

أعلنت مبادرة رواد النيل الممولة من البنك المركزي المصري وتنفذها جامعة النيل الأهلية عن تبني بنك قطر الوطني الأهلي رعاية حاضنة الأعمال للتصميمات الإبتكارية التابعة لبرنامج حاضنات الأعمال بالمبادرة في ظل المساعي الكبيرة التي تبذلها الدولة لتنمية قطاع صناعة الأثاث، والتي من ضمنها إنشاء أكبر مدينة للأثاث في الشرق الأوسط بمحافظة دمياط.

وذكرت مبادرة رواد النيل في بيان اليوم، إن قطاع الأثاث في مصر يضم أكثر من 120 ألف كيان صناعي تنتشر في جميع أنحاء الجمهورية مثل دمياط، والإسكندرية، والشرقية، والقاهرة الكبرى والصعيد وله تواجد في المدن الصناعية الأخرى، كما تعتبر صناعة الأثاث من الصناعات كثيفة العمالة والتي تساعد بشكل كبير في تشغيل الأيدي العاملة وخلق فرص العمل ومساعدة الدولة لحل مشكلة البطالة.

وأوضحت أن بنك قطر الوطني الأهلى يسهم من خلال رعايته للحاضنة في التغلب على التحديات التي تواجه تلك الصناعة، حيث يقدم مجموعة من الخدمات العينية والمادية لشباب رواد الأعمال والمبتكرين والشركات الناشئة المحتضنة لتطوير المنتجات، وتعزيز جودتها للشركات صناعة الأثاث الصغيرة والمتوسطة، وكذا قدراتها التنافسية الدولية، من خلال تبني مجموعة من المصممين الموهوبين من الشبان والشابات لأعداد تصميمات ابتكارية فى مجال الأثاث متعدد الاستخدام والأثاث الذكي.

وتهدف حاضنة الأعمال للتصميمات الابتكارية برعاية بنك قطر الوطني الأهلي إلى مساندة مصنعي الأثاث بتقديم تصميمات تلائم نمط الحياة المصرية وتتوافق مع الغرض من الاستعمال، وتقدم حلولا عملية لمساحات الشقق الصغيرة والغرف السكنية وأيضا الأثاث المكتبي، وتوفر اقتصاديات إنتاجها لتكون بأسعار تنافسية.

وأشارت مبادرة رواد النيل إلى أن حاضنة الأعمال للتصميمات الابتكارية التي يرعاها بنك قطر الوطني الأهلى تبنت عدة مشروعات ناشئة تغطي تلك المجالات المستهدفة مثل مشروعات لإعاده تدوير الخامات واستخدمها بالطريقة الملائمة لتشغيلها، ومنها مشروع «Mozfiber»، الذي يقوم باستخدام مخلفات ورق الموز في تصميمات أثاث داخلي وخارجي للفنادق والحدائق والمقاهي وديكورات المنزل المختلفة ومشروع «Mood» لتقديم حلول مبتكرة لوقف قطع الأشجار وحرق المخلفات الزراعية واستغلالها في صناعة منتجات الأثاث بدلا من الخشب.

كما تسهم الحاضنة في توفير وزيادة القدرة على الابداع والمنافسة لمواكبة التغيرات السريعة المعاصرة، حيث تبنت العديد من المشروعات في هذا المجال ومنها مشروع «ITCAN» لتصنيع الأثاث الموفر للمساحة، كما يقدم حلول تكنولوجية ممكنة باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول للتحكم في الاستخدامات اليومية، بتصميم واستغلال أمثل لمساحة الغرفة، وتصميم وتصنيع قطع أثاث موفرة للمساحة.

ومن بين المشروعات التي رعتها حاضنة التصميمات الإبتكارية برعاية بنك قطر الوطني الأهلى مشروع للمصممة فريدة زاهر، والتي قدمت برنامج تصميمات للإضاءة وقطع الأثاث مستوحاة من الأماكن ذات طابع معماري أثري مثل منطقة وسط البلد.

كما تبنت الحاضنة مشروع NEHET، الذي يعتمد على تقديم وحدات خشبية مضيئة مصممة بشكل متميز وفريدوحرصت الحاضنة على تبني مشروعات تسهم في توفير منتجات تتسم باقتصاديات انتاجها وتحقق منافع متعددة للمستهلك بأسعار تنافسية، منها مشروع ناشئ بإسم E&S لتقديم حلول مبتكرة لتعليق الملابس بالغرفة والحفاظ على الذوق واستغلال أمثل للمساحات، ومشروع ناشئ بإسم «Dispersion»، للاستغلال الأمثل لفرش أثاث غرف الأطفال بتصميم قطع أثاث يمكن استخدامها خلال مراحل نمو الطفل، مما يوفر الأموال خاصة للأسرة حديثة الزواج.

وحرصت حاصنة أعمال التصميمات الإبتكارية برعاية بنك قطر الوطني الأهلى على تبني مشروعات تقوم على توفير منتجات عملية ومتعددة الاستخدامات، منها مشروع «Fufurn»، الذي يقدم طاولات منزلية متعددة الاستخدامات، ومشروع «WormWhole»، حيث يتم استخدام وحدات بأشكال هندسية لعمل تصميمات داخلية مختلفة تناسب المساحات المتاحة والاستخدامات المطلوبة كما يقدم تصميمات حديثة للأبواب الداخلية.