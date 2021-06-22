وكيل تعليم مطروح: لم نرصد شكاوى من امتحانات الدبلومات الفنية

قال عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح خلال لقائه اسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام والعاملين بالادارات التابعة،اليوم، بديوان عام المديرية إن امتحانات الدبلومات الفنية تسير بشكل جيد ولا توجد مشاكل بها، ولم تتلق غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم أية شكاوى من أولياء الأمور أو الطلاب.

دقة خلال إمتحانات الشهادة الإعدادية بمطروح

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن التعليم العام وأعضاء الإدارات التابعة كان لهم دور هام ومجهودات مخلصة في امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح 2021، وتحليهم دوماً بالجدية والدقة والإلتزام والإخلاص والتفاني في العمل والإلتزام المهني والمصداقية وتقدير المسئولية الملقاة علي عاتقهم وتتويج ذلك بتحقيق عملية امتحانية جيدة من خلال منظومة عمل سريعة ودقيقة.

إنضباط العملية الإمتحانية فى الشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية بمطروح

وأكد وكيل تعليم مطروح أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أشاد بانضباط العملية الامتحانية بتعليم مطروح، وذكر أن ذلك سيكون منهاجا قويما ونبراسا مضيئا يسير علي هديه تعليم مطروح لمواصلة التميز والاجادة علي مدار السنة الدراسية، ووجه الشكر لمجهودات جميع العاملين فى مديرية التربية والتعليم والإدارات المشرفة على أعمال الإمتحانات خلال المرحلة الماضية والتي كانت لها عظيم الأثر فى انضباط امتحانات النقل والشهادة الاعدادية، وسير الدبلومات الفنية دون أية مشاكل.