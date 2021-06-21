وكيل تعليم المنوفية يتابع امتحانات الدبلومات الفنية وتجريبي الثانوية

تابع أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، امتحانات الدور الأول لشهادة الدبلومات الفنية، صباح اليوم، في يومها الثالث بمقر لجنة مدرسة الثانوية الفنية التجارية المشتركة بشبين الكوم للإطمئنان على انتظام العملية الامتحانية والالتزام بالتعليمات المنظمة والإجراءات الاحترازية .

كما أطمأن وكيل وزارة التربية والتعليم على انضباط اللجان الامتحانية، وتواجد كافة العاملين، كما اطمأن على عدم وجود شكاوى من الأسئلة .

جدير بالذكر أن مدير تعليم المنوفية يتابع يوميا عملية توزيع مظاريف أسئلة الدبلومات الفنية من داخل مقر مركز توزيع الأسئلة وتجميع اوراق الإجابة بديوان المديرية كما يتابع من داخل غرفة العمليات وصول كراسات الإجابة إلى المديرية حتى وصولها إلى مقر لجان النظام والمراقبة بالقطاعات المختلفة .

على صعيد متصل، تفقد مدير تعليم المنوفية انتظام الامتحان التجريبي الثالث لطلبة شهادة الثانوية العامة بمقر مدرسة الشهيد ياسر فريج الثانوية الجديدة بنات بشبين الكوم، وتابع أداء الطلاب الإمتحانات التجريبي، مؤكدا أن الهدف من الامتحان هو التعرف على اللجان الامتحانية الرسمية والحصول على أرقام الجلوس، وتحديث أجهزة التابلت والحصول على الاسم وكلمة السر لمن لم يفعل ذلك فى الامتحانات التجريبية الماضية، واختبار كفاءة الخوادم والشبكات الداخلية فى اللجان الرسمية .

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أنه يتم عقد الامتحان على الحاسب اللوحى للطلاب الذين تسلموا التابلت، حيث يؤدى طلاب الشعبة العلمية اليوم 21 يونيو الامتحان التجريبى بينما يؤدي يوم الثلاثاء 22 يونيو لطلاب الشعبة الأدبية، ويوم الأربعاء 23 لطلاب جميع الشعب الذين لم يتسلموا أجهزة تابلت .

جدير بالذكر أن الامتحان التجريبى الثالث لطلاب الثانوية العامة يعقد فى الفترة من اليوم الاثنين 21 يونيو وحتى الاثنين 28 من ذات الشهر .