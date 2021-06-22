«الشريف»: لم نسجل وفيات في حادث قطار الإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن حادث قطار الإسكندرية لم يسفر عن أي وفيات، نافيًا ما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وفاة شخصين نتيجة الحادث.

الشريف: إصابات بسيطة لمصابي حادث قطار الإسكندرية

وأضاف الشريف، عبر بث مباشر على صفحة محافظة الإسكندرية، خلال تفقده محطة مصر عقب حادث قطار الإسكندرية، أن اإصابات ناتجة عن اصطدام بسيط، لافتًا إلى أنه تم الاطمئنان من الإسعاف ومديرية الصحة بالإسكندرية على حالة المصابين.

حادث قطار الإسكندرية.. إصابات نتيجة التدافع

وعقب ذلك اتجه المحافظ إلى مستشفى جمال حمادة الذي استقبل مصابي حادث قطار الإسكندرية، وأكد خلال زياراته أن جميع الإصابات التي حدثت جاءت نتيجة التدافع بين المواطنين، لافتًا إلى أن الفحوصات الطبية بينت سلامة المصابين وعدم وجود كسور في العظام.

حادث قطار الإسكندرية

وشهدت محطة مصر بالإسكندرية، تصادم جرار بالعربة الخلفية لأحد القطارات اليوم الثلاثاء، ما تسبب في حدوث إصابات وفقاً لبيان نشرته محافظة الإسكندرية.

وشهد محيط محطة مصر، تواجد أمني مكثف أثناء نقل المصابين، وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن الحادث بسيط وتم التعامل السريع معه، لافتا إلى انه متواجد لاطمئنان المواطنين.

أعلن مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، اصطدام جرار سكة حديد بقطار رقم 12 «القاهرة - الإسكندرية»، من الخلف، بالقرب من محطة الإسكندرية، مما أدى إلى تحطم العربتين الأخيرتين من القطار.

تحطم عربتين في حادث قطار الإسكندرية.. وجار رفع الحطام

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أن غرفة العمليات المركزية تتابع وقائع الحادث أولا بأول، لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء تصادم جرار بقطار آخر من الخلف، موضحاً أنَّ هناك أنباء عن وقوع إصابات بين صفوف الركاب، مؤكّداً أنَّه سيتمّ إرسال إمداد لرفع حطام العربتين لتسيير مسير القطارات وعدم تعطلها.