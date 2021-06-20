أقباط الإسكندرية يؤدون صلاة السجدة قبل بدء صوم الرسل 2021 غدا

فتحت كنائس الإسكندرية، مع غروب اليوم الأحد، أبوابها أمام جميع المصلين من أجل حضور صلاة السجدة، والتي تقام دائما ليلة انطلاق صوم الرسل 2021، المقرر أن يبدأ غدا الإثنين، ويستمر لمدة 3 أسابيع، ويحتفل الأقباط بعيد الرسل في يوم 12 يوليو من كل عام.

الكنائس تفتح الأماكن لاستقبال المصلين في صلاة السجدة

وبرزت صلاة السجدة هذا العام في كونها متاحة للجميع دون حجز مسبق، الأمر الذي دفع رعاة الكنائس لفتح كل الأماكن المتاحة لاستقبال أكبر قدر من المصلين في ظل تطبيق نظام التباعد الاجتماعي، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ما هي صلاة السجدة؟

وصلاة السجدة عبارة عن 3 صلوات تقام يوم عيد حلول الروح القدس فقط، ويرجع سبب إطلاق هذا الاسم عليها، نظرا لأن الأقباط يصلونها في أثناء السجود دون الوقوف، وهي المرة الأولى التي يتم فيها السجود بعد الخمسين يومًا من قيامة المسيح من بين الأموات، والتي لا يُسمح فيها في الصلوات بالميطانيات، حسب طقس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

صوم الرسل 2021.. قداسات يومية بحجز مسبق

وعلى الرغم من إتاحة صلاة السجدة أمام الجميع دون حجز مسبق، ينطلق معها صوم الرسل 2021، غدًا، وتبدأ الكنائس في إقامة القداسات الإلهية بشكل يومي، ويتم الحضور إليها بنظام الحجز المسبق، وفقًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وتباينت تفاصيل قرارات الحجز المسبق القداسات في صوم الرسل 2021، حيث أكدت كنائس بطريركية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، إمكان حضور كل مصلي على قداس واحد أسبوعيا، ويمكن للمصلين حضور 3 قداسات على مدار صوم الرسل، إلا أن كنائس الصعيد، وعلى رأسها كنائس سوهاج، قررت إتاحة قداس واحد فقط للمصلي على مدار الصوم كله، والذي يمتد لقرابة 3 أسابيع.