برنامج تدريبي لأخصائي السلامة والصحة المهنية بمحطات «مياه أسيوط»

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، برنامجًا تدريبيًا لمسئولي السلامة والصحة المهنية؛ حفاظا على سلامتهم من أي عرض قد يصيبهم في بيئة العمل؛ مما يعرض حياتهم للخطر باعتبارهم العمود الفقري للشركة وأساس البناء لكل جديد في العمل المؤسسي.

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن حماية العنصر البشري ومنع تعرضهم لأي أخطار قد تصيبهم ببيئة العمل وتنفيذ كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية، التي تكفل الحفاظ عليهم، الأساس الحقيقي الذي تعتمد عليه الشركة؛ نظرا لأن السلامة والصحة المهنية تسعي إلى تثبيت الأمانة والاطمئنان أثناء قيامهم بأعمالهم؛ لاتخاذها التدابير الكفيلة بحماية أبناء الشركة.

وأضاف رئيس الشركة، أن البرنامج التدريبي لإخصائي السلامة والصحة المهنية، يسعى إلى تنمية مهارات السلامة والصحة المهنية لرفع كفاءة العاملين، مشيرًا إلى أن أعمال البرنامج التدريبي مكافحة تسرب الكلور، بدأت بمشاركة مكثفة لمحطة معالجة صرف صحي عرب المدابغ، ومحطة القوصية المرشحة.

وتستمر فاعليات البرنامج التدريبي المكثف؛ لتغطية كافة مسئولي السلامة والصحة المهنية بمختلف المحطات التابعة للشركة على مستوي جميع المناطق.