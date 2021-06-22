رئيس أكاديمية البحث العلمي: هناك أضرار صحية مؤكدة من استهلاك الزيت المهدرج

قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إن هناك أضرار صحية مؤكدة من الاستهلاك الزائد من الزيوت المهدرجة، وهناك بعض الدول كانت أكثر حزما في تجريم تصنيع الزيوت بالنسبة الزائدة الخطرة لتلك الزيوت في الغذاء.

وأضاف «صقر» أن المُنتج دائما يبحث عن تحقيق الموائمة بين تحقيق الربح والمنتج الجيد، مشيرا إلى أن صناعة الزيوت وفق جدوى اقتصادية تحقق الربح للمنتجين، مشيرا إلى أن مراعاة تحقيق شروط المنتج الجيد والصحي أمر صعب، ومن هنا يأتي دور أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا للبحث عن طرق علمية لتحقيق ذلك.

وأوضح رئيس الأكاديمية، في مؤتمر صحفي، عبر تطبيق زووم، أن للأكاديمية دورا كبيرا في التوعية ونشر الثقافة العلمية، وذلك لأن البحث العلمي مرتبط بحياة الناس في مختلف المناحي.

وكشف الدكتور محمود صقر، عن أن الأكاديمية ومنصة بنك الابتكار المصري، التي أسست بموجب توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي في منتدى الشباب العالمي، ستتبنى إطلاق مسابقة بحثية لإنتاج سمن اقتصادي خالٍ من الزيوت المهدرجة، بالتعاون مع شركة صافولا السعودية للأغذية، وأن هدفها استقطاب الأفكار العلمية المبتكرة والعمل على دعمها.

وأشار «صقر» إلى أن الأكاديمية ستشكل لجنة علمية لتقييم الأوراق البحثية واختيار أفضل 3 بحوث لتكريم أصحابها، ودعم أفضل بحث علمي، مؤكدا أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مفتوحة للصناعات كافة.

من جانبها، قالت هانيا سري، مدير عام قطاع الأغذية وتطوير الأعمال، إن هناك حملة منذ ديسمبر الماضي، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، للتوعية بمخاطر الزيوت المهدرجة، وهناك تقييم شهري للمواطنين وقدرتهم على معرفة مخاطر الهدرجة على صحة المواطنين.

وقالت الدكتورة منة القطامي، مدير منصة الابتكار المصري، إنه سسعلن قريبا عن أفضل بحث علمي في تصنيع الزيوت بشكل اقتصادي، ودون هدرجه.