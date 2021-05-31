طلاب «جامعة مصر» يبتكرون «ثلاجة ذكية» تحت إشراف أكاديمية البحث العلمي

حققت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا نجاحا جديدا في مجال الابتكارات، وذلك تحت رعاية خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء الجامعة، وتمثل هذا الإنجاز في حصول مركز تقنية الذكاء الاصطناعي بالجامعة على مركز متقدم في مسابقة بنك الابتكار المصري، وحصوله على المركز الأول للجامعات المصرية والشركات الصناعية من خلال القيام بتصنيع «الثلاجة الذكية» تحت إشراف أكاديمية البحث العلمي بوزارة التعليم العالي.

صرحت بذلك الدكتورة رانيا الجوهري، عميد مركز تقنية الذكاء الاصطناعي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وقالت إن هذا النجاح المتميز للمركز يأتِ بالتعاون مع مجموعة شركات العربي للصناعة، موضحة أنه سيتم التسليم المبدئي لمنتج «الثلاجة الذكية» إلى أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بصفتها راعى المشروع والمنسق العام وممثل الدولة في هذا المجال.

وأشارت الدكتورة رانيا الجوهري، إلى أنه من المقرر الإعلان عن هذا المنتج من خلال أكاديمية البحث العلمي وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وذلك داخل معارض توشيبا العربي تمهيدا لطرح هذا المنتج في الأسواق.

ومن جانبه، وصف الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، كافة الأطراف المشاركة في المشروع بأنهم «شركاء نجاح» وذلك تقديرا للأداء المتقن لمشروع مركز تقنية الذكاء الاصطناعي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وهو مشروع ابتكاري تحت عنوان «الآلة الذكية» لبيع الغذاء الطازج والفائز به الجامعة في مسابقة بنك الابتكار للجامعات المصرية والشركات الصناعية، مشيرا إلى أن أكاديمية البحث العلمي باعتبارها الراعي الرسمي للمشروع تقوم حاليا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل الابتكار داخل منظمات حقوق الملكية الفكرية وتسجيل العلامة التجارية للمنتج.