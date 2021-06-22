عاجل.. ارتفاع عدد المصابين في حادث قطار الإسكندرية إلى 45 مصابا

كشف الدكتور سعيد السقعان وكيل مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، عن ارتفاع عدد المصابين في حادث قطار الإسكندرية الذي وقع إثر تصادم جرار بالعربة الخلفية لأحد القطارات في محطة مصر بالإسكندرية، إلى 45 مصابا.

تفاصيل مصابي حادث قطار الإسكندرية

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، في تصريح خاص لـ «الوطن»، اليوم، أنه تم توزيع إصابات حادث قطار الإسكندرية على 3 مستشفيات بالمحافظة «مستشفي جمال حمادة ومستشفى شرق المدينة والمستشفى الأميري الجامعي» .

27 سيارة إسعاف تنقل مصابي حادث قطار الإسكندرية

وأوضح «السقعان»، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 27 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات «الأميري الجامعي، وجمال حمادة المركزي، وشرق المدينة»، وتنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكداً أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات لحين تماثلهم للشفاء.

وأكد أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تتابع تطورات الحالة الصحية للمصابين، حيث تم تنفيذ التعليمات بالتوجه بالمرور على المستشفيات لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، والتأكد من تقديم كافة سبل الرعاية الطبية لهم، متمنيةً لهم الشفاء العاجل.

حادث قطار الإسكندرية

وشهدت محطة مصر بالإسكندرية، تصادم جرار بالعربة الخلفية لأحد القطارات اليوم الثلاثاء، ما تسبب في حدوث إصابات وفقاً لبيان نشرته محافظة الإسكندرية.

وشهد محيط محطة مصر، تواجد أمني مكثف أثناء نقل المصابين، وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن الحادث بسيط وتم التعامل السريع معه، لافتا إلى انه متواجد لاطمئنان المواطنين.

وأعلن مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، اصطدام جرار سكة حديد بقطار رقم 12 «القاهرة - الإسكندرية»، من الخلف، بالقرب من محطة الإسكندرية، مما أدى إلى تحطم العربتين الأخيرتين من القطار.