هيئة الاستثمار: 5 مليارات دولار حجم الاستثمارات اللبنانية بمصر

قال أحمد زهير، المدير العام لقطاع الترويج الخارجي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الاستثمار اللبناني في مصر يتركز في القطاع الصناعي والمطاعم، موضحا أن حجم الاستثمارات اللبنانية تُقدر بنحو 5 مليارات دولار في قطاعات مختلفة، على رأسها التمويل والقطاع الصناعي والخدمي والتشييد، بحسب ما نقلته لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف زهير في بيان صحفي اليوم، أن افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة يوفر العديد من فرص العمل والمشروعات اللبنانية خاصة مع انتقال الحكومة وكافة الوزارات والهيئات في يناير المقبل، لافتاً إلى أن الخريطة الاستثمارية بها كافة الفرص سواء مشروعات خدمية أو استثمارية، ويُمكن للمستثمرين اللبنانيين من خلال الاطلاع على الفرص المتاحة الاستثمار في مصر.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار اتخذت منحى جديداً وسياسات مختلفة لتشجيع الاستثمار المباشر في مصر من خلال العمل على توفير فرص الاستثمار والعمل لمختلف الشركات خارج مصر في ظل ما أصبحت تتمتع به العديد من الشركات من حيث القدرة والخبرة لتوسيع نشاطها في الخارج ومنها توفير فرص إعادة الإعمار.

وأكد أن أزمة كورونا غيرت بوصلة اهتمامات الدول في العالم كله، لافتاً إلى أن قطاع الصحة حالياً على رأس أولويات الدولة المصرية سواء من خلال مشاريع تحسين المنظومة الصحية وجودة الخدمات والمعامل الصحية أو التطعيمات والأمصال والأدوية، حيث نستهدف تصنيع لقاحات سينا فارما محلياً.

واستطرد: أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومشروعات التحول الرقمي يأتي في المرتبة الثانية في أولوية الدولة لجذب المستثمرين، مشيراً إلى أنه من المستهدف تداول أكثر من 500 مليار جنيه سنوياً من خلال بطاقات الائتمان والدفع الإلكتروني، متوقعاً ضخ استثمارات إجمالية في هذا المجال تقدر بنحو 1.5 مليار دولار بداية من العام المقبل.

من جانبها أكدت نور عطوى، الملحق الاقتصادي لدى السفارة اللبنانية بالقاهرة، أن ميزان التبادل التجاري بين البلدين على مرّ التاريخ يصب في مصلحة مصر بإجمالي صادرات مصرية تقدر بنحو 300 مليون دولار، مقابل 85 مليون دولار حجم الصادرات اللبنانية.