طارق شوقي عن الغش في الثانوية العامة: عقوبات رادعة للطلاب الغشاشين

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ هناك عقوبات رادعة للغشاشين في امتحانات الثانوية العامة 2021، والوزارة لم ولن تسمح بالغش، موضحا أنّ جميع اللجان الامتحانية ستكون مؤمنة تماما، وسيكون هناك رقابة مشددة على الامتحانات من قبل المراقبين والمشرفين ورؤساء اللجان.

طارق شوقي: لجان امتحانات الثانوية العامة ستكون مؤمنة تماما

وأوضح الدكتور طارق شوقي لـ«الوطن»، أنّ عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة قد تصل إلى الحرمان من الامتحان والحبس والغرامة، لافتا إلى أنّ جميع صفحات الغش الإلكتروني، سيتم التعامل معها بكل حزم، ولن يكون هناك غش داخل لجان الثانوية العامة 2021.

طارق شوقي: لن يكون هناك غش داخل لجان امتحانات الثانوية العامة

وأضاف وزير التربية والتعليم التعليم الفني، أنّ جميع لجان امتحانات الثانوية العامة، ستكون مجهزة تماما بكاميرات مراقبة، لمراقبة سير العملية الامتحانية بجميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، وضبط الغشاشين وحالات الغش، لتطبيق عقوبات الغش بشكل فوري، موضحا أنّ لجان الامتحانات سيتم تعقيمها وتطهيرها قبل انطلاق الامتحانات، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

طارق شوقي: كاميرات مراقبة بلجان امتحانات الثانوية العامة لضبط الغشاشين

وشدد الوزير على طلاب الثانوية العامة، بارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان الامتحانية وعدم نزعها طوال ساعات الامتحان، للحد من انتشار فيروس كورونا، ولحمايتهم من خطر الإصابة بعدوى كورونا، لافتاً إلى أنّ تأمين وتجهيز امتحانات الثانوية العامة كلّف الوزارة مليار جنيه، في ظل جائحة كورونا.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أنّ أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2021، ستكون سلسة وغير معقدة وتعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين.

وأوضح الوزير أنّ لجان الامتحانات سيتم تعقيمها وتطهيرها قبل بدء الامتحانات، وستتم عمليات التعقيم بصورة دورية، لتوفير الحماية والسلامة للطلاب والقائمين على الامتحانات، لافتا إلى أنّ امتحانات الثانوية العامة ستنتهى يوم 2 أغسطس المقبل.