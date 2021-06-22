تعرف على تنسيق سياحة وفنادق 2021 بعد الإعدادية.. المدارس الأكثر إقبالا

بعد إعلان نتائج الشهادة الإعدادية، يبحث طلاب الشهادة الإعدادية عن تفاصيل تنسيق سياحة وفنادق 2021 بعد الإعدادية، وذلك يرجع لرغبة عدد كبير من الطلاب الالتحاق بمدارس سياحة وفنادق، حيث تعتبر هذه المدارس من أكثر المدارس إقبالًا بين مدارس المرحلة الثانوية، لثقة الطلاب في الحصول على وظيفة فور تخرجهم من المدرسة، وتوفير هذه المدارس التدريب العملي في أثناء الدراسة بهدف تخريج عمالة متدربة جاهزة للعمل في كبرى الفنادق.

ينقسم التعليم الفندقي إلى نوعين، هما مدارس 3 سنوات وأخرى 5 سنوات، حيث توفر المدارس الـ3 سنوات فرصة الالتحاق بكل معاهد السياحة والفنادق بشرط الحصول على نسبة 70% على الأقل، أما مدارس الـ5 سنوات تمكّن الدارس من الالتحاق بالكليات والمعاهد بشرط الحصول أيضًا على 70%.

وبالنسبة لتنسيق مدارس السياحة والفنادق، فمؤاشرات درجات القبول في هذه المدارس تتراوح ما بين 175 درجة إلى 255 درجة.

ومن المقرر أنَّ تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الأيام المقبلة تنسيق مدارس السياحة والفنادق، بعد الانتهاء من إعلان جميع نتائج الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات.

شروط الالتحاق بمدارس السياحة والفنادق بعد الإعدادية كالأتي:

– ألا يزيد عمر المتقدم على 18 عامًا.

– أن يكون لائق طبيًا.

– اجتياز كشف الهيئة.

الأوراق المطلوبة لالتحاق بالسياحة والفنادق:

- شهادة الميلاد كمبيوتر وصورة ضوئية منها.

- استمارة الشهادة الإعدادية مع 4 صور ضوئية لطبق الأصل.

- 3 صور شخصية لبطاقة الرقم القومي لولي أمر الطالب.

- 4 صور شخصية للطالب.

5- ملف تقديم الثانوي ويتكون من (طلب التحاق بالثانوية + ملف المتابعة).