وظائف شاغرة لخريجي سياحة وفنادق والمؤهلات العليا.. براتب 3200 جنيه

أعلنت مبادرة «مصر تعمل» التابعة لوزارة الشباب والرياضة، والمسؤولة عن توظيف الشباب، تنظيم يوم مفتوح للتوظيف، للعمل في إحدى الشركات الكبرى المتخصصة في قطاع مبيعات التجزئة، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة «طوّر وغيّر»، ليكون موعد اليوم المفتوح للتوظيف يوم الخميس الموافق 11 فبراير من الساعة، على أن يبدأ من الساعة 10.30 صباحا، ويستمر حتى الساعة 4 عصرا، وذلك بمقر فرع ستاربكس، مول سيتي ستارز، مدينة نصر.

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار الساعة، تفاصيل الوظائف الشاغرة المتاحة والشروط المطلوبة وحقوق ومميزات العمل، وفق الصفحة الرسمية لمبادرة «مصر تعمل» على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، كالتالي:

الشروط المطلوبة للتقدم للوظائف

- يكون مقر العمل في التجمع الأول بالتجمع الخامس.

- تكون الوظيفة لمسؤول عن تحضير المشاريب ونظافة الفرع.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على دبلوم سياحة وفنادق أوحاصل على مؤهل عالٍ.

- أن يكون المتقدم للوظائف يجيد القراءة المبدئية للغة الإنجليزية.

- متاح وظائف للذكور والإناث.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه موقف محدد من التجنيد.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 30 عاما.

مميزات وحقوق الوظيفة

- المرتب الشهري يبدأ من 3200 جنيه.

- تمنح الشركة العاملين حوافز شهرية بنسبة تصل إلى 30% من صافي الراتب.

- توفر الشركة للعاملين تأمينات صحية واجتماعية.

- ساعات العمل اليومية تصل إلى 8.

- توفر الشركة للعاملين مواصلات من مناطق تجمع لموقف السلام.

وعلى الراغبين في التقدم للوظائف المتاحة ملء الاستمارات الخاصة بالتقدم للوظائف الموجودة على صفحة مبادرة «مصر تعمل»، ثم التوجه لمقر تنظيم اليوم المفتوح المعلن عنه يوم الخميس المقبل الموافق 11 فبراير، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة.