المشدد 6 سنوات لعاطلين شرعا في سرقة «توكتوك» بالخانكة

قضت محكمة جنايات بنها، في محافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة «عاطلين» متهمين بالشروع في سرقة «توكتوك» بالإكراه تحت تهديد السلاح، بالسجن المشدد 6 سنوات لكل منهما.

وأعلنت الدائرة الثالثة للمحكمة، برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين، وعضوية المستشارين جوزيف سمير بطرس، ومحمد حسن خطاب، وبحضور ممثل النيابة ماجد هشام الخطيب، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل، حيثيات الحكم على المتهمين بالسجن المشدد 6 سنوات.

وجاء في حيثيات المحكمة أن المتهمين ترصدا للمجني عليه، وذلك لسابق علمهما بخط سيره بمركبته الخاصة «توكتوك»، وأعدا الخطة اللازمة، وطلبا منه توصيلهما إلى إحدى المناطق المجاورة، وخلال سيره أشهرا أسلحة بيضاء بوجهه، وطالباه بترك الـ«توكتوك»، إلا أنه فور نزوله استغاث بالأهالي، الذين خرجوا على الفور، وتم ضبط أحد المتهمين بينما حاول الآخر الفرار من محل الواقعة، قبل أن يتم ضبطه، وتم تسليم المتهمين للشرطة.

تلقى المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، بلاغاً من الأهالي بضبط عاطلين شرعا فى سرقة «توكتوك» من قائده، تحت تهديد السلاح الأبيض، وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وتبين ضبط المتهمين «م. م. ع.»، و«ش. ع. م.»، عاطلين.

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بالشروع فى سرقة مركبة «توكتوك» من قائدها، وتم ضبط الأسلحه البيضاء المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتحرر بذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسهما وتقديمهما للمحاكمة، التي أصدرت حكمها المتقدم بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لكل منهما.