طالب فني صناعي يحاول الانتحار في الغربية وإنقاذه بالدقهلية

تمكن أطباء مستشفى السنبلاوين العام بمحافظة الدقهلية من إنقاذ حياة طالب في الصف الثالث الثانوي الصناعى بمدرسة «أحمد على المهنية الصناعية»، في مدينة سمنود، ومقيم قرية «ميت عساس»، دائرة مركز سمنود بمحافظة الغربية، بعد إصابته بالتسمم إثر محاولته الانتحار بقرص كيماوي سام يستخدم في حفظ الغلال «حبة الغلة السامة»، وذلك لمروره بحالة نفسية سيئة، إثر عدم إجابته في امتحان مادة الرياضيات، وتم تحويله من مستشفى سمنود المركزي إلى مستشفى السنبلاوين العام، لإنقاذ حياته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

ورود بلاغ بمحافظة انتحار طالب بالفني الصناعي

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة السنبلاوين من مستشفى السنبلاوين العام، بوصول المدعو «أيمن ن. م.»، 20 سنة، طالب بالصف الثالث الصناعي، ومقيم بقرية «ميت عساس»، دائرة مركز سمنود بمحافظة الغربية، مصاباً بحالة إعياء شديد، ادعاء تناول مادة سامة، محول من مستشفى سمنود المركزي .

الطالب: حاولت الانتحار بعد الفشل في الإجابة على الامتحان

انتقل ضباط مركز شرطة السنبلاوين إلى المستشفى للفحص وبسؤال الطالب المصاب، في محضر الشرطة، أكد تناوله قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال «حبة الغلة السامة» بقصد الانتحار، وذلك لمروره بحالة نفسية سيئة، إثر فشله في الإجابة على أسئلة امتحان مادة الرياضيات، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 4 أحوال مركز السنبلاوين لسنة 2021، ويجري إرساله إلى مديرية أمن الغربية، جهة الاختصاص، للعرض على النيابة المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية.