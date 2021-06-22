عميد حاسبات بنها: افتتاح معمل الأدلة الرقمية الأول من نوعه

أعلنت الدكتورة هالة حلمي زايد، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة بنها، عن افتتاح معمل الأدلة الرقمية بالكلية وهو الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية، في إطار حرص الكلية على توظيف التكنولوجيا الحديثة لتخريج جيل قادر على مواكبة التطورات السريعة في مجال الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، وفقًا لرؤية القيادة السياسية.

وحضر فعاليات الافتتاح، اليوم الثلاثاء، كل من الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب، والدكتور محمد عصام خليفة عضو مجلس إدارة برنامج أمن المعلومات واكتشاف الأدلة الجنائية بالكلية والعميد الأسبق لكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، واللواء دكتور أحمد مخيمر رئيس قسم المعلومات والتوثيق ومدير إدارة التخطيط والبحوث، والدكتور محمد زيدان خبير أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، والدكتور أحمد طه منسق برنامج أمن المعلومات بكلية الذكاء الاصطناعي جامعة بنها، وعدد من السادة نائبي رئيس الجامعة وأساتذة الكلية.

وأوضحت«حلمي»، خلال فعاليات الافتتاح، أن المعمل تم إنشاؤه وفقًا للمواصفات العالمية ومعايير الجودة والاعتماد، وتم تزويده بأحدث الأجهزة التكنولوجية في مجال فحص الأدلة الرقمية، وفحص المحمول، بالإضافة إلى نظام المراقبة بالفيديو، ونظام متكامل للتدريب على اكتشاف الأدلة الجنائية الرقمية، وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات الرائدة في مجال الأدلة الرقمية.

وأشارت «زايد» إلى أن المعمل يوفر التدريب العملي والتطبيقي لحوالي 10 مقررات داخل البرنامج الدراسي لطلاب البكالوريوس بالكلية، و36 تجربة عملية في 12 فرع في علوم اكتشاف الأدلة الرقمية، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات في علوم الأدلة الرقمية، كما يؤهل الطلاب لاجتياز شهادة ( ACE) وهي إحدى الشهادات الدولية المعتمدة في علم اكتشاف الأدلة الرقمية.

وأكدت «زايد» أن المعمل يهدف إلى إعداد متخصصين بارعين في مجال أمن المعلومات، وفهم العمليات التي تؤثر على أمن المعلومات، وحماية أصول المعلومات، وتحليل البيانات، وتحديد وإصلاح الثغرات الأمنية، وإكساب الخريجين المهارات العلمية والنظرية والقدرات التقنية للتعامل مع المؤسسات والشركات التي تواجه جرائم إلكترونية يعاقب عليها القانون وتهدد نظم المعلومات وشبكات الحاسب لهذه المؤسسات والشركات.

وأوضحت عميد الكلية أن المعمل يتيح أيضًا فرص استفادة كبيرة للباحثين في مجال الأدلة الرقمية من خلال التطبيق العملي، مشيرة إلى أن الكلية استطاعت أن تتميز بتحديث لائحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة وتشمل أول برنامج دراسات عليا (ماجستير – دكتوراة) في الجامعات المصرية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأكدت «زايد»، حرصها على توفير كافة الإمكانيات اللوجيستية لإعداد خريجين لهم القدرة العالية على المنافسة في المؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية في التخصصات التكنولوجية الحديثة، كما تسعى الكلية لتحقيق استراتيجية الدولة في الاهتمام بمجال الذكاء الاصطناعي بالتزامن مع إنشاء المشروعات العملاقة التي تعتمد على هذا المجال مثل المدن الذكية، والجامعات الذكية، فضلاً عن الثورة الصناعية التي تشهدها مصر.

وأضافت، أن الكلية تهدف إلى تخريج كوادر محترفة في تقنيات أمن المعلومات سواء في المجال الأكاديمي أو المهني قادرين على القيادة والتصميم والتطوير لمختلف المشاريع في مجالات أمن المعلومات المختلفة، فضلاً عن إعداد كوادر متخصصة وذات كفاءة عالية في جمع واكتشاف وتحليل الأدلة الجنائية الرقمية بما يخدم البحث الجنائي والأمن القومي ويساعد جهات التحقيق ومؤسسات إنفاذ القانون في تحقيق العدالة.

ونوهت «زايد» بأن الكلية لها السبق في استحداث برامج دراسية جديدة واكتساب الريادة في تلك البرامج، موضحة أن الكلية تتفرد باستحداث 3 برامج أكاديمية لمرحلة البكالوريوس «أمن المعلومات واكتشاف الأدلة الجنائية الرقمية، المعلوماتية الطبية، تكنولوجيا الشبكات والمحمول»، لافتة إلى أن تلك التخصصات انضمت لأول مرة على مستوى كليات الحاسبات والمعلومات.

وأكدت «زايد» أن الكلية بالرغم من حداثة إنشائها في عام 2006 إلا أنها استطاعات في سنوات قليلة أن تتقدم مصاف كليات الحاسبات حيث تحتل المركز الأول محليًا بين الجامعات المصرية في مجال الذكاء الاصطناعي والرقمنة، فضلاً عن مكانتها الهامة بين الجامعات العالمية، مضيفة أن الكلية لديها اتفاقيات تعاون مع كبرى الشركات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات لإتاحة برامج تدريب مشتركة على أحدث العلوم في مجال تكنولوجيا المعلومات.

ووجهت عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي الشكر للدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، لدعمه المستمر للكلية للنهوض بالبرامج الدراسية المقدمة للطلاب، مؤكدة أن الكلية تضم معامل برمجيات مزودة بأحدث الأجهزة الذكية ومعامل متخصصة، بالإضافة إلى قاعات تدريس مزودة بأحدث الأجهزة ووسائل التعليم الحديثة، كما لفتت إلى أن الكلية حصلت على العديد من الجوائز التقديرية من شركة تكنولوجيا المعلومات العالمية مثل «Huawei وDELL EMC و IBM وEMC2».

وأشارت إلى أن الكلية تقوم بإجراء مجموعات دراسية في إطار المبادرة الرئاسية «قادة التكنولوجيا الجديدة NTL» بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، فضلاً عن التعاون مع الكثير من شركات التكنولوجيا الرائدة مثل (CISCO - DELL-EMC- IBM) لتدريب أعضاء هيئة التدريس ليكونوا معتمدين، وتقديم برامج التكنولوجيا الناشئة للطلاب ممزوجة بالمناهج الدراسية، فضلاً عن تقديم برنامج علوم الحاسب مزدوج للطلاب الجامعيين بالتعاون مع جامعة ووهان للتكنولوجيا (WUT).

ومن جانبه، أشاد الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، بمجهودات الدكتورة هالة حلمي زايد عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، في استحداث برامج دراسية متفردة على مستوى الجامعات المصرية، وتوفير التجهيزات اللازمة للتطبيق العملي بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات العصر الحديث، مؤكدًا أن كلية الحاسبات بقيادتها الحكيمة أحد الأعمدة الرئيسية في ملف التحول الرقمي بجامعة بنها.