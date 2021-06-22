التموين توقع بروتوكول تعاون مع 3 بنوك لتمويل تحويل المخابز للعمل بالغاز

وقع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ورؤساء بنوك وطنية، هي «البنك الأهلي المصري، بنك مصر، وبنك التعمير والإسكان»، بروتوكول تعاون لتوصيل الغاز الطبيعي بدلًا من السولار للمخابز.

وأكد «المصيلحي» أن اختيار هذه البنوك الثلاثة يأتي لانتشارهم الجغرافي الكبير، إضافة إلى أن الوزارة تدفع مستحقات المخابز، من خلال بعض هذه البنوك الوطنية.

وأشار وزير التموين إلى أن توصيل الغاز الطبيعي للمخابز، يأتي بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن البنك المركزي المصري دعم تلك المبادرة حتى تكون فوائد التقسيط على المخابز 5%، ولمن لديهم القدرة من أصحاب المخابز سيتحملون التكلفة ذاتيًا.

وأضاف الدكتور علي المصيلحي، أن توصيل الغاز إلى المخابز سيُخدم هدف الدولة اقتصاديًا، لتقليل تكلفة استيراد السولار والاعتماد على الغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن هناك وفره في إنتاج مصر من الغاز والاكتشافات الجديدة له، هي من ساعد على ذلك.

وتابع: بأن الغاز الطبيعي مصدر للوقود النظيف الذي لا يلوث البيئة، وسيسهم أيضًا في إنتاج رغيف خبز مدعم جيد للمواطن، مشيرًا إلى أن عمليات سداد الأقساط المستحقة من أصحاب المخابز، ستشهد تيسيرات في ضوء ما تقدم.

وصرح وزير التموين بأن المرحلة الأولى لتوصيل الغاز للمخابز، تشمل 5625 مخبزا كمرحلة أولى، ستشارك فيها وزارة التنمية المحلية، بإصدار تصاريح الحفر ووزارة البترول بمد خطوط الغاز إلى المخابز، والهيئة العربية للتصنيع بعمل الولاعات الغازية اللازمة لذلك.

من جانبهم، أكد رؤساء مجالس إدارات بنوك مصر والأهلي وبنك التعمير الإسكان، أن البروتوكول الموقع بينهم وبين وزارة التموين، يضمن إتاحة التمويل لأصحاب المخابز والتقسيط بفوائد لا تتعدى الـ 5%، وتوفير كل الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.