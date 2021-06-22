خطوات إضافة الزوجة على بطاقة التموين 2021

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خطوات إضافة الزوجة على بطاقة التموين، من خلال بوابة مصر الرقمية، أو موقع دعم مصر الرقمية.

كما تتيح الوزارة إمكانية إضافة الزوجة على بطاقة التموين الخاص بزوجها، لكن بشروط معينة، وترصد السطور التالية، رابط وخطوات إضافة الزوجة على بطاقة التموين 2021:

خطوات إضافة الزوجة على بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية

1- ينشئ الزوج حسابا على موقع بوابة مصر الرقمية، يتضمن معلوماته الشخصية ورقم الهاتف الخاص به، مع التعهد بأنّ كل ما ورد من بيانات صحيحة وعلى مسؤوليته الشخصية.

2- يحصل الزوج على الرقم السري الخاص بحسابه.

3- يسجل الزوج البيانات الخاصة بالزوجة وإرفاق صورة، بعدها يرسل الموقع رسالة تُفيد بإتمام إضافة الزوجة.

4- في حالة عدم قيد الزوجة على بطاقة تموين الأسرة قبل الزواج، تنقل خلال 3 أسابيع إلى بطاقة الزوج.

5- ثم بعد ذلك ستظهر قائمة فيها عدة اختيارات، من بينها إصدار بطاقة تموين جديدة.

6- إصدار بدل فاقد لبطاقة تموين.

7- تفعيل بطاقة تموين.

8- ثم يدخل على خانة فصل اجتماعي.

9- ثم خانة ضم أفراد أسرتي، ومنها ضم الزوجة إلى البطاقة التموينية.

10 -اختيار ضم الزوجة.

11- يسجل الزوج بيانات الزوجة: رقم «البطاقة الشخصية، البطاقة التموينية لوالدها»، أو البطاقة الموجودة عليها، ثم يختار إضافة.

12- بمجرد الانتهاء من المرحلة السابقة، ستظهر رسالة تم ضم أفراد أسرتك بنجاح.

13- خلال 15 يومًا تضم الزوجة على بطاقة الزوج.

الأوراق المطلوبة لإضافة الزوجة على بطاقة التموين 2021

- صورة من قسيمة الزواج.

- صورة من بطاقة شخصية للزوجة.

- صورة من بطاقة شخصية للزوج صاحب البطاقة، مثبتا فيها صفته الجديدة كمتزوج ومحل الإقامة.

- أن تكون الزوجة سبق وصرف المقررات التموينية من خلال بطاقة تموين أخرى.