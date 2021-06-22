عاجل.. رئيس الوزراء: إطلاق مشروعات ضخمة مع إعلان «الجمهورية الجديدة»

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن العام المالي الجديد الذي يبدأ خلال أيام سيحمل في طياته حجمًا هائلًا من المشروعات القومية، مع إعلان الجمهورية الجديدة.

وأضاف مدبولي، خلال لقائه برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب اليوم، أن الحكومة ستعمل على العديد من الملفات خلال العام المالي المقبل، الذي يبدأ اعتباراً من أول يوليو، وهو ما يتطلب إحداث نوع من التوافق بين الحكومة والبرلمان بشأن إجراءات تنفيذها، ومناقشة التحديات التي تواجه التنفيذ سويًا؛ من أجل التغلب عليها سريعا واستكمال تنفيذها، حتى يتسنى دخول هذه المشروعات حيز التنفيذ والتشغيل في أقرب وقت ممكن أمام المواطنين.

وتوجه رئيس الوزراء، بخالص الشكر لأعضاء البرلمان على تعاونهم مع الحكومة خلال الفترة الماضية، مناشدًا استمرار هذا النهج في المرحلة المقبلة لدعم الخطط الجديدة للدولة، لا سيما مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عن مشروعات قومية ضخمة سيتم تنفيذها، تزامنا مع ميلاد الدولة المصرية الحديثة، المتمثلة في الجمهورية الجديدة، التي تتطلب تضافر الجهود بما يُسهم في تنفيذ هذه المشروعات بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: «لعل من أهم وأبرز هذه المشروعات القومية الكبرى، التي سيكون لها صدى إيجابي واسع على تغيير حياة المصريين في مختلف محافظات الجمهورية، المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة».

وأشار إلى أن مفردات هذا المشروع القومي الضخم طالما نادى بتنفيذها أعضاء البرلمان في مطالبهم من الحكومة لأبناء دوائرهم، وهو ما تم بلورته في مشروع قومي يستهدف تغيير نمط وجودة حياة جميع أهالينا في الريف الذين يمثلون نحو 60% من الشعب المصري، بجميع القرى وتوابعها من خلال إحداث عمليات شاملة لها.