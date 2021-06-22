يقظة قائد قطار السويس تمنع وقوع حادث في التل الكبير

حذرت هيئة السكة الحديد جموع المواطنين وقائدي المركبات، بعدم العبور من الأماكن غير المعدة للعبور من على قضبان السكك الحديدية، بعدما تمكن توفيق محمد، قائد قطار السويس رقم 594 مختلط «القاهرة - السويس»، من عدم التصادم بعربة نقل محملة علقت على قضبان السكة الحديد أثناء عبورها من مكان غير مُعد للعبور على خط السويس بين «البعالوه والتل الكبير».

قائد قطار السويس يمنع وقوع حادثة على قضبان السكة الحديد بالتل الكبير

ونجح قائد قطار السويس، ومساعده، في إيقاف القطار باستخدام فرامل الخطر والرباط السريع، وتم إبلاغ المراقبة المركزية التابعة للمنطقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تمكنوا من إزالة العربة بمساعدة الأهالي.

قائد قطار السويس تمكن من وقف القطار وإزالة العربة من على القضبان قبل الاصطدام

وتمكن قائد قطار السويس من استكمال الرحلة دون حدوث أي مشكلات تؤثر على سير حركة القطارات، مؤكداً أن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، طالبهم باليقظة والمرونة أثناء سير القطارات، والتعامل مع مثل هذه الأمور بكل ذكاء وصبر، لمنع حدوث أي حوادث للقطارات، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين، وحركة مسير القطارات.

الوزير يشيد بما حدث من قائد قطار السويس ويطالب باليقظة

ومن جهتها، أعلنت هيئة السكة الحديد توقيع غرامات مالية فورية على جميع المواطنين وقائدي المركبات، الذين لا يلتزمون بتعليمات الهيئة في عدم العبور من المنافذ غير المعدة للعبور، وعدم عبور شريط قضبان السكة الحديد، موضحة أنه سيتم إزالة جميع التعديات من على قضبان السكك الحديدية، للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين وحركة مسير القطارات.

ومن جانبه، وصف الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، ما قام بي قائد قطار رقم 594 مختلط «القاهرة - السويس»، بالشجاع والتفاني في العمل، مؤكداً أنه طالب جميع قائدي القطارات باليقظة أثناء سير القطارات.