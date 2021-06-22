عاجل.. مدبولي: برامج ومشروعات لتغيير حياة المواطنين على أرض مصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تستهدف استكمال تنفيذ برامج متنوعة لتغيير وجه الحياة للمواطنين على أرض مصر.

وأضاف «مدبولي»، خلال استقباله رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب اليوم، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ كافة المشروعات بمختلف القطاعات دون توقف.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه بقدر حجم العمل والتحدي الذي يواجهنا فإن الحكومة تتطلع دومًا لدعم نواب البرلمان ورؤساء اللجان النوعية في بعض النقاط المهمة جدًا على الجانب التشريعي، مع أهمية التنسيق المستمر في هذا الإطار.