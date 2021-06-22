عاجل.. رؤساء لجان «النواب» يطالبون الحكومة بضمان عدم تسريب الامتحانات

طالب رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب بضرورة تكثيف الاستعدادات لامتحانات شهادة الثانوية العامة، وضمان عدم تسريب الامتحانات، كما طالبوا بضرورة إجراء عدد من الدراسات تتعلق بتقييم نظام تطوير التعليم الجديد، وغيرها من المطالب الأخرى المتعلقة بالجامعات التكنولوجية الحديثة، والساعات التعليمية المعتمدة، وذلك خلال لقائهم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم.

وعقب «مدبولي» على ملف امتحانات الثانوية العامة بالإشارة إلى أنه تم التوافق على أن يكون أداء الامتحانات هذا العام بالنظامين الورقي والإلكتروني، بما يضمن عدم حدوث أي مشكلة لأبنائنا الطلاب وطمأنتهم، موضحا أنه تم إجراء 3 امتحانات تجريبية خلال الشهرين الماضيين والشهر الجاري؛ بهدف اختبار كفاءة نظم المعلومات، وقد تمت بنسبة نجاح وصلت إلى 100 %؛ مشيرا إلى أن لدينا 2300 مدرسة على مستوى الجمهورية بها 650 ألف طالب وطالبة.

وأكد رئيس الوزراء أنه يتم التوسع في مدارس النيل، كما أن الجامعات التكنولوجية تعد تجربة رائدة ونسعى إلى التوسع فيها بحيث تكون جامعة في كل محافظة، لافتًا إلى أن الدولة تعمل على تغيير ثقافة التعليم الفني.