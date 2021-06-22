عبلة كامل تستعد للعودة من جديد

كشف الفنان أحمد كمال، عن مفاجأة لجمهور عبلة كامل، بخصوص عودتها مرة أخرى للتمثيل خلال الفترة المقبلة.

وقال كمال في تصريحات لـ«الوطن»، إنها تقرأ في الوقت الحالي عدد من السيناريوهات، لأكثر من مسلسل، لكنها لم تستقر على أي عمل منها، مشيرا إلى أنها فور استقرارها وتوقيعها، ستخبر محبيها.

وكانت الفنانة عبلة كامل، تصدرت مُحركات البحث خلال الأشهر الماضية الماضية، بعد انتشار شائعة تُفيد بإصابتها بمرض السرطان منذ ثلاثة أعوام، ولا زالت تُصارع هذا «الضيف الثقيل»، لتُثير مخاوف وقلق جمهورها، لا سيما أنها بعيدة عن الساحة الفنية منذ ذلك الحين، ولم تظهر عبر أية وسيلة إعلامية.

وكانت مصادر مُقربة من أسرة عبلة كامل، كشفت لـ«الوطن»، تفاصيل حياة عبلة كامل في الفترة الأخيرة، لا سيما في ظل مطاردة الشائعات لها من آنٍ لآخر، موضحة أنّها تقضى أغلب الوقت بمفردها، حيث تعيش ابنتها «زينب» المتزوجة من أجنبي، في مدينة دهب، فهي تعمل في مجال «أوراق التاروت»، فيما تعيش الابنة الثانية «فاطمة»، في إحدى مناطق القاهرة، وتعمل في إحدى الجهات المُتخصصة في التغذية الصحية.

وكان الفنان أحمد كمال، نفى الأخبار التى انتشرت حول إصابة زوجته السابقة ووالدة بناته بمرض السرطان.

وكتب كمال عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الفنانة عبله كامل بصحة جيدة، وما تردد عن حالتها الصحية اليوم، كذب وخداع ورغبة في تحقيق مكاسب رخيصة، على حساب فنانة كبيرة».

وتخرجت عبلة كامل، في كلية الآداب قسم مكتبات عام 1984، وبدأت نشاطها الفني في مسرح الطليعة، وكان أول عمل لها المشاركه في مونو دراما «نوبة صحيان»، ثم عملت مع محمد صبحي فى مسرحية «وجهة نظر»، ومع لينين الرملي في مسرحيات عديدة منها «وجع دماغ»، و«الحادثة».

واكتسبت «كامل» شهرة كبيرة من عملها في المسلسلات التليفزيونية مثل «ليالي الحلمية»، و«لن أعيش في جلباب أبي»، و«الشهد والدموع»، و«هوانم جاردن سيتي».

كما شاركت في السينما في أفلام «وداع بونابرت»، و«اليوم السادس»، و«سيداتي آنساتي»، و«قشر البندق».

وشاركت عبلة كامل في سينما الشباب في أفلام «اللمبي»، و«كلم ماما»، و«اللي بالي بالك»، و«خالتي فرنسا».