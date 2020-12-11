رامي وحيد: عبلة كامل كانت بتقولي كل يوم هتتجوز إمتى

قال الفنان رامي وحيد، إن الفنانة عبلة كامل "ست قمر"، وحين قابلته لأول مرة، أثناء تصوير مسلسل "سلسال الدم"، سألته لماذا لم تتزوج حتى الآن، فظن أنه سؤال عابر، ولكنه فوجئ أنها تسأله كل يوم نفس السؤال.

وأضاف "وحيد"، خلال لقائه مع برنامج "3 ستات"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أنه تعلم من الفنانة عبلة كامل الكثير من الدروس في الحياة وفي التمثيل، قائلا: "ست جميلة وطبيعية، أدا إيه بتركز في كل تفصيلة، وتقعد تتناقش مع الكل وأنت هتلعب من أي منطقة لتقديم المشهد، وتعرض ملاحظاتها بكل ذوق ورقي، وتفكر في كل ممثل يجسد معها أي مشهد ولا تفكر في نفسها فقط، وده اللي بيخلي الناس تقول في الآخر الله ده مشهد حلو".

وتابع: "المشاهد في النهاية يهمه المشهد الحلو، مبيقوليش الممثل ده أكل الممثل ده، زي ما بيتقال، فهي إنسانة عظيمة، وليها علاقات جيدة بكل الناس قدام الكاميرا وخلفها، وبتعزمها في بيتهم، ومعنهاش تليفون ولا بتحب تضحر مهرجانات ولا مؤتمرات، ولا ليها في السوشيال ميديا، فهي ست زي أمهاتنا جميعا".

وكان قد شارك رامي إلى جانب الفنانة القديرة عبلة كاملة في بطولة مسلسل "سلسال الدم" بأجزائه المختلفة، والذي بدء عرضه منذ عام 2013، وقدم صانعوه أكثر من جزء من العمل بعد النجاح الكبير الذي حققه.

"سلسال الدم" من بطولة عبلة كامل ورياض الخولي وهادي الجيار وأحمد سعيد عبدالغني وراندا البحيري وفادية عبدالغني وعلا غانم وأميرة هاني، ومن تأليف مجدي صابر، من إخراج مصطفى الشال.