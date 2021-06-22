وزيرة الهجرة: المصريون بالخارج يساندون جهود الدولة فى أزمة السد الإثيوبى

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أن الوزارة تستخدم قوة مصر الناعمة، ممثلة فى المصريين بالخارج، لمساندة الجهود الرسمية فى قضية السد الإثيوبى، خاصة أنهم دائماً يبادرون لدعم قضايا الأمن القومى، مشيرة، خلال ندوة جريدة «الوطن»، إلى وجود تعاون معهم فى تنظيم الوقفات السلمية أمام البيت الأبيض والأمم المتحدة لتوضيح موقف مصر من السد، كما أعددنا فيلماً وثائقياً حول الأزمة تمت ترجمته إلى 7 لغات، كما تحدثت الوزيرة، خلال الندوة، عن عدد من القضايا والملفات التى تهم المصريين بالخارج.

ما حجم الجهد المبذول لتعريف العالم بتطورات قضية السد الإثيوبى من وجهة نظر مصر؟

- وزارة الهجرة تهتم بالقوة الناعمة، وجزء منها المصريون بالخارج لمساندة الجهود الرسمية لأنها قريبة من رجل الشارع وتستطيع توصيل رسائل بطريقة أنا كحكومة لا أستطيع توصيلها، لذا اعتمدنا على رغبة المصريين بالخارج فى مساندة الدولة، لأنهم دوماً يبادرون لمساعدة الدولة فى القضايا التى تمس الأمن القومى المصرى، وكان هناك تعاون مع المصريين بالخارج فى تنظيم الوقفات السلمية أمام البيت الأبيض فى واشنطن وأمام الأمم المتحدة فى نيويورك، ومدهم بالمواد الإعلامية التى يستطيعون من خلالها أن يرفعوا اللافتات، وكنا حريصين على عدم استفزاز دول أخرى، لذلك أنتجت وزارة الهجرة فيلماً عبارة عن دقيقة ونصف يحكى ما يحدث، وهذا الفيديو كان لا بد من التنسيق مع الوزارات ذات الصلة والجهات المعنية، وتمت ترجمته لـ7 لغات منها الأمهرية والإنجليزية والصينية، ومن خلال المصريين الذين يريدون مساعدة الدولة المصرية بوضع هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة بهم، ونقوم بعقد ندوات عبر «زووم ميتنج» للشباب لمدهم بالمعلومات الكافية حول السد.

نبيلة مكرم فى ندوة «الوطن »: 3 أسباب وراء إطلاق مبادرة «اتكلم عربى» أبرزها مواجهة حروب طمس الهوية

ما آخر تطورات مبادرة «اتكلم عربى»، خصوصاً للأطفال المصريين فى الخارج؟

- أطلقنا مبادرة «اتكلم عربى» لـ3 أسباب؛ أولها حرب طمس الهوية، وهى من الحروب التى تواجهها الدولة، والهدف هو تفريغ المجتمع من هويته، وأساس الهوية اللغة، فإذا فرّغت اللغة قطعت التواصل بين الشاب أو الطفل ومجتمعه، وأصبح ملكاً للدول الأخرى، السبب الثانى، أثناء عقد برامج الجيلين الثانى والثالث قمنا بعقد أكثر من 20 برنامجاً لهم، ووجدنا أن الشباب لا يستطيعون التحدث باللغة العربية، والسبب الثالث هو أن الأطفال الصغار عندما يزورون أهاليهم فى فترات الإجازة كانوا يتعرضون للتنمر بعدم معرفتهم نطق اللغة العربية، ولاحظنا أننا نفقد أجيالاً جديدة بعيدة عن الدولة المصرية، من هنا عرضت على رئيس الجمهورية مبادرة «اتكلم عربى»، وهى مبادرة هوية فى الأساس وليست محو لغة أو محو أمية، هى مبادرة تتحدث عن القيم والعادات المصرية، وأخبرنا الرئيس أن يتم التوسع فى المبادرة وتعريف الأطفال بأحد السعف وليلة الإسراء والمعراج، لأن الأطفال فى الخارج يحتاجون لمعرفة كل شىء عن بلدهم، وتم إنتاج «بالعربى كدا»، وأشكر إدارة قناة dmc على عرض هذا البرنامج، واكتشفنا أثناء عملنا على المبادرة أن الأطفال داخل مصر لديهم نفس المشكلة، فالأطفال فى المدارس الدولية يتحدثون اللغة الإنجليزية، وفى الجامعات الدولية الشباب يتحدثون باللغة الإنجليزية، وهناك نوع من التفاخر بأنهم يتحدثون بالإنجليزية مع أصدقائهم، وسيتم توقيع بروتوكول بين «نهضة مصر» و«الهجرة» ووزير التربية والتعليم ومن خلال تطبيق «اتكلم عربى» من خلاله سيوجد جزء من المناهج المصرية للتعليم.

هل تمت الاستفادة من العلماء المصريين فى الخارج خلال أزمة كورونا؟

- تمت الاستفادة من هؤلاء العلماء فى الكثير من القضايا المهمة، وتم عقد عدد من اللقاءات عن طريق «زووم ميتنج» فيما يتعلق بـ«كورونا»، وتم الحديث عن جائحة كورونا واللقاح، وتقوم وزارة الهجرة بإعداد سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع بالصناعة»، وبسبب جائحة كورونا لا نستطيع عقد مؤتمر، لكن يتم عقد مؤتمر افتراضى عن طريق الـ«زووم».

أطلقنا مبادرة «صوت مصر فى أفريقيا» لاستعادة دورنا المحورى داخل القارة السمراء.. وتم عقد 3 جلسات حوارية مع المصريين والمستثمرين فى كينيا

ما شكل التأثير الأفريقى لوزارة الهجرة فى خطة الدولة لعودة مصر من جديد إلى القارة الأفريقية؟

- الوجود المصرى الآن فى القارة الأفريقية جيد للغاية، خاصة بعد زيارة الرئيس لدولة جيبوتى، وعدد من الدول الأفريقية، وكان لا بد لوزارة الهجرة أن تتجه إلى المصريين داخل أفريقيا، وقامت الوزارة بإطلاق مبادرة «صوت مصر فى أفريقيا» التى تهتم بكل ما يخص القارة الأفريقية سواء الشعب والسياحة الأفريقية والاستثمار والمواطنون المصريون فى أفريقيا، بالإضافة إلى مشكلات التأشيرات والعلاج، وتم عقد 3 جلسات حوارية ضمن المبادرة وكان اللقاء مع المصريين والمستثمرين فى دولة كينيا وتم الحديث عن وجود الأطباء والصيادلة فى أفريقيا، وكنا لأول مرة نعلم أنه لا بد من عمل معادلة للعمل كطبيب فى كينيا.

ما الذى تقوم به الوزارة من أجل حل مشكلة التنازل عن الجنسية المصرية؟

- القانون الألمانى يشترط التنازل عن أى جنسية أخرى مقابل الحصول على الجنسية الألمانية، ما يسبب مشكلة للمصريين الذين لا يرغبون فى التنازل عن جنسيتهم الأصلية فى ألمانيا، كما أن كل دولة تفرض القوانين المنظمة للمقيمين بها والراغبين فى التجنس بجنسيتها، وهناك ضوابط تكون ملزمة للجميع وليس على المصريين فقط، وهناك تواصل مع المصريين بالخارج لبحث أى قضايا تخصهم، وسيتم التواصل مع الجهات المعنية فى مصر لبحث مقترحاتهم التى سيتقدمون بها لوزارة الهجرة بعد الانتهاء من صياغتها فى محاولة لإيجاد حل لهذه المشكلة والتوصل إلى صيغة توافقية فى إطار احترام الدستور المصرى فيما يتعلق باكتساب الجنسية المصرية أو التنازل عنها، وفى إطار القوانين المنظمة لهذا الشأن بدولة ألمانيا ، فالجنسية حقوق وواجبات، خاصة أن الدولة حريصة كل الحرص على رعاية أبنائها فى الخارج ومصالحهم والعمل على تذليل أى عقبات قد تعترضهم، مع السعى لتلبية مطالبهم، وهو الدور المحورى والأساسى لوزارة الهجرة الذى وُجدت من أجله، ونحن نفخر دائماً بالانتماء والارتباط الشديد دوماً للمصريين فى الخارج بوطنهم الأم، وستقوم وزارة الهجرة بعمل فيديو للرد على أسئلة المصريين فى الخارج فيما يتعلق بازدواج الجنسية والتجنيد وساقط القيد وشهادة الميلاد المصرية والحصول على إذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

«مراكب النجاة» هدفها التوعية بمشكلات الهجرة غير الشرعية.. و«نوّرت بلدك» أمدتنا بقاعدة بيانات دقيقة عن العائدين لدمجهم فى سوق العمل

ما دور وزارة الهجرة فى مواجهة الهجرة غير الشرعية ومنعها؟

- ارتكزت مبادرة «مراكب النجاة»، التى أطلقتها وزارة الهجرة، على جهود توعية المجتمع بمخاطر الهجرة غير الشرعية، إلى جانب التعريف بسبل الهجرة الآمنة التى تضمن الحقوق القانونية، مع توفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل وريادة الأعمال للشباب بالمحافظات التى تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التى خصصت 250 مليون جنيه فى ميزانية الدولة 2021 لدعم تنفيذ المبادرة فى 70 قرية على مستوى الجمهورية، ومن أبرز فعاليات مبادرة «مراكب النجاة» إجراء زيارات ميدانية لعدد من المحافظات، أبرزها الفيوم، والبحيرة، والغربية، والمنيا، تضمنت عدداً من الفعاليات والأنشطة التى استهدفت التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتم عقد مجموعة من اللقاءات الجماهيرية المباشرة بسيدات وشباب وطلاب المحافظات، وبلغ عددهم 20 ألف فرد، إضافة لزيارة عدد من القرى المنتجة بهذه المحافظات بهدف دعم أصحاب الحرف بها، والاتفاق على الاستفادة من المصريين فى الخارج الأكثر خبرة فى تعزيز مهارات أصحاب الورش والمصانع، وافتتاح مركز تدريب وتأهيل الشباب بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، لتدريب الشباب والذى أنشأته وزارة القوى العاملة مع منظمة الهجرة الدولية بهدف تدريب الشباب، وتم عقد دورات تدريبية وتثقيفية وتوعوية لشباب وطلبة التعليم الفنى، والرائدات الريفيات والصحيات والاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة ضمن حملات «طرق الأبواب»، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

«كورونا» لم يؤثر على التحويلات وحققنا 27,8 مليار دولار العام الماضى و15,5 مليار خلال النصف الأول من 2020-2021

هل أثرت أزمة «كورونا» على تحويلات المصريين فى الخارج؟

- «كورونا» لم يؤثر على تحويلات المصريين بالخارج، فخلال السنوات الماضية تم دعم الاقتصاد المصرى فى صورة تحويلات نقدية سجلت نحو 27٫8 مليار دولار فى العام المالى الماضى 2019 - 2020، و15٫5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2020 - 2021، بنسبة زيادة 10% رغم مرور العالم بجائحة كورونا، وهو ما جعل مصر تحتل المرتبة الخامسة فى قائمة الدول الأعلى استقبالاً للتحويلات النقدية، وهو ما يعكس ثقة المواطن المصرى بالخارج فى قيادته السياسية ودولته، وما تشهده مصر خلال الفترة الراهنة من استقرار على مختلف الأصعدة، نتيجة لما اتخذته الدولة من حزمة إجراءات لتحسين المناخ الاستثمارى وتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى وتحرير سعر الصرف، بجانب التوسع الكبير فى مجال الاستثمار العقارى.

والمصريون بالخارج أصبح لهم دور فاعل فى مختلف المشروعات القومية التى تقوم الدولة بتنفيذها، وبرهنت مشاركتهم المستمرة فى فعاليات وزارة الهجرة رغبتهم فى دعم مصر فى مجالات عدة، وتجسد ذلك فى توصيات ونتائج مؤتمر «مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية» الذى نتج عنه عدد من الشراكات بين رجال أعمال مصريين بالخارج وهيئات مصرية، استهدفت الاستثمار فى مصر.

انتهينا من إعداد مشروع قانون الهجرة بصياغة تحقق مصالح المواطنين فى الخارج.. وننتظر قرار مجلس الوزراء بإرساله إلى «البرلمان» لمناقشته

ما آخر تطورات قانون الهجرة الجديد، ولماذا تم إجراء تعديلات أكثر من مرة فى البنود؟

- وزارة الهجرة تهتم بجميع المصريين فى الخارج، سواء كان المصرى من العلماء أو من العمالة المصرية فى الخارج، وقانون تنظيم الهجرة يُعد أحد الأهداف العاجلة التى تعمل الوزارة على تحقيقها وفقاً لرؤية واضحة، الأساس فيها تلبية احتياجات المصريين بالخارج والحفاظ عليهم وضمان كامل حقوقهم، وتتخذ الوزارة من المواقف التى يتعرض لها المصريون بالخارج أبعاداً مختلفة تتم ترجمتها على شكل نصوص ومواد تضمّنها قانون الهجرة الذى انتهت الوزارة من إعداده، وتم تشكيل لجنة وفقاً لقرار رئيس الوزراء، تضم ممثلين من وزارات الدفاع والهجرة والخارجية والعدل والمالية والداخلية وشئون المجالس النيابية وممثلين من الجهات المعنية، ومهمة اللجنة دراسة قانون تنظيم الهجرة ودعم ورعاية المصريين بالخارج، المقدم من وزارة الهجرة، وإجراء التعديلات اللازمة عليه وصياغته بصورته النهائية. ويهدف مقترح القانون الذى تقدمت به وزارة الهجرة إلى تنظيم العلاقة بين المصريين فى الخارج والدولة المصرية، حيث يضم القانون المقترح باباً يختص بشئون الهجرة، وآخر يختص بصندوق دعم ورعاية المصريين بالخارج، وتم عرضه على لجنة الإصلاح التشريعى بوزارة العدل، التى بدورها أبدت بعض الملاحظات لمناقشتها فى الوزارات المعنية، ثم تم الانتهاء منه وإرساله إلى مجلس الوزراء الذى أصدر قراراً بتشكيل لجنة للوصول إلى الصيغة المثلى التى تحقق صالح المواطنين فى الخارج.

كيف تم احتواء العمال العائدين من الخارج بعد أزمة كورونا، وما دور وزارة الهجرة؟

- تم استيعاب العمالة المصرية العائدة من الخارج المتضررة من انتشار فيروس كورونا، والعمل على دمج هذه العمالة بالمشروعات القومية فى مختلف المحافظات، وأطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج مبادرة «نوّرت بلدك»، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لتكوين قاعدة بيانات دقيقة تتضمن المعلومات الرئيسية عن العائدين من الخارج والمتضررين من جائحة كورونا، والمهن التى يمتهنونها والمهارات المتوافرة لديهم، ما يسهم بشكل مباشر فى توفير البرامج التدريبية المتلائمة مع مهارة وكفاءة كل منهم، وتعزيز تلك المؤهلات، بما يساعد فى خلق فرص عمل مناسبة لهم والاستفادة من مهاراتهم فى مجموعة من البرامج التى تساعد على التنمية الشاملة، فى إطار خطة الدولة للاستثمار فى العنصر البشرى. وطرحت الوزارة استمارة إلكترونية بعنوان «نوّرت بلدك» على الموقع الرسمى للوزارة على الإنترنت، تم توزيعها على العائدين من الخارج خلال فترة الحجر بالمدن الجامعية، ما أعطى فرصة كبيرة لعدد أكبر من العائدين لملء الاستمارة.

وخلال العمل فى مبادرة «نوّرت بلدك» تم التعاون والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة التى أعلنت دعم العائدين من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمشروعات الصناعية كثيفة العمالة، ومع وزارات الطيران والتنمية المحلية والتعليم العالى ومؤسسات الدولة المصرية.

مشكلات المصريين

نتلقى كافة شكاوى المصريين على مدار 24 ساعة، لكن بعد جائحة كورونا اختلفت نوعية المشكلات، وبعد غلق المجال الجوى وتطبيق الإجراءات الاحترازية للدول، وعودة بعض المصريين من دول الخليج وصعوبة سفرهم مرة ثانية، وهذه مشكلات جديدة، لذا بدأت الوزارة فى وضع حلول للعالقين وتنظيم عودتهم إلى مصر، أو الاتفاق مع وزارة الصحة بسرعة تلقى لقاح كورونا للمسافرين إلى دول الخليج وتخصيص مراكز لهم فقط عن طريق «الصحة والخارجية» للتصديق على شهادة اللقاح، وكل هذه المشكلات استطعنا تداركها والعمل على حلها بمساعدة المسئولين والجهات المتخصصة.