وزيرة الهجرة لـ«الوطن»: زيارة شبابية مشتركة مع قبرص واليونان لاستثمار القوى الناعمة

أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أن الوزارة سوف تعقد رحلة لـ 15 شابا من الأجيال الجديدة من مصر واليونان وقبرص، وذلك لزيارة البلاد الثلاثة في 5 أيام في الفترة من 11 إلى 15 يوليو القادم، مضيفة أن الرحلة عبارة عن زيارة مجموعة من شباب اليونان وقبرص ومصر لثلاثة دول وكلهم من أصول مصرية، للتعرف على القواسم المشتركة بين الدول الثلاث وتأكيد مفهوم الشعب الواحد والمصير والتاريخ والمستقبل المشترك.

وأضافت مكرم، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه بعد الانتهاء من هذه زيارة هؤلاء الشباب سيرفعون تقارير لرؤساء مصر وقبرص واليونان، عن كيفية تطوير مبادرة العودة للجذور، موضحة أن الزيارة لها مغزي سياسي لأن هؤلاء الشباب سيقوموا بزيارة البرلمان ومبادرة حياة كريمة وقناة السويس ومكتبة الإسكندرية، «بنحاول في هذه الرحلة نعرفهم ما أنجزته الدولة المصرية مع تواجد وسائل إعلام من قبرص واليونان».

وأشارت «مكرم»، إلى أن وزارة الهجرة تتماشي مع اتجاهات الدولة بشكل سريع ومستمر، وأنه حينما بدأ التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان عملت وزارة الهجرة بدورها على القوى الناعمة من الجاليات اليونانية والقبرصية التي كانت تعيش في مصر في السابق، وبرعاية من الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس اليوناني والقبرصي انطلقت مبادرة العودة للجذور بحضور الرؤساء الثلاثة، وهذه المبادرة جعلت مصر الدولة الأولي على مستوى العالم التى تكرم الجاليات الأجنبية المقيمين على أراضيها.

وأشارت وزير الهجرة، إلى إطلاق النسخة الثانية من مبادرة «إحياء الجذور» في أكتوبر 2019، والتي شملت لقاءات بين الأطباء بالخارج من مصر ‏واليونان وقبرص، في العاصمة البريطانية لندن، لبحث آليات التعاون وتبادل الخبرات في المجال الطبي ‏بين خبراء وأساتذة الدول الثلاث بالخارج.‏