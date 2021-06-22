ما اللقاح الذي حصل عليه كبار المسؤولين في مصر؟.. مستشار الرئيس يجيب

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، عن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» التي حصل عليها كُبار المسؤولين في مصر، قائلًا: «كل من هو على أرض مصر يحصل على اللقاحات الموجودة في مصر كونها مُسجلة ومعتمدة بكل ده، وهذا ما يحدث»، فيما مازحه الإعلامي سيد علي، «يعني مفيش حد أخذ فايزر»، ليرد: «فايزر لسه موصلش مصر أصلًا».

وتحدث «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، على شاشة «الحدث اليوم»، عن مدى إمكانية وجود موجة رابعة، فذكر أن هناك متابعة للموقف، ونستطيع أن نُسيطر عليها بقدر المستطاع حال وجودها، فمصر تقوم بكل الاحتياطات الاحترازية والوقائية، معربًا في الوقت ذاته عن أمنيته في عدم وجود موجة رابعة في مصر.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أن هناك دعمًا شديدًا من القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة لتوفير اللقاحات المضادة لكورونا من مصادر متعددة ومختلفة والتأكد من صلاحياتها وإيجابياتها، فضلا عن اعتمادها من هيئة الدواء المصرية، «عندنا الآن كميات معقولة جدا وتم التعاقد على استيراد كميات ضخمة جدا، واللقاحات متوفرة».

وتابع: «لكن الحاجة الإيجابية اللي أنا سعيد بيها إن هناك إقبال متزايد للحصول على اللقاحات من كل الفئات اللي المفروض إنها تتطعم، ومؤسسات كبيرة تطلب تطعيم كامل لعمال هذه المؤسسات، التطعيم في هذه المرحلة بدون شك يساهم كثيرًا في القضاء على فيروس كورونا».