خطة تحويل وسط البلد إلى متحف مفتوح

تشهد محافظة القاهرة طفرة غير مسبوقة في المشروعات القومية من القضاء على العشوائيات وتغيير حياة المواطنين إلى الأفضل مرورا بمشروعات الطرق والنقل لإحداث سيولة مرورية والقضاء على الاختناقات التي تعاني منها العاصمة، وصولا إلى مشروع تطوير القاهرة التاريخية ومنطقة وسط البلد لاستعادة المظهر الجمالي والحضاري للقاهرة.

خطة تطوير منطقة وسط البلد للقضاء على التشوهات

ورصدت «الوطن» خطة تطوير منطقة وسط البلد للقضاء على التشوهات وإعادة الوجه التاريخي لتلك المواقع التراثية وتحويلها إلى مزار ومتحف مفتوح ومقصد لكل السياح وهي كالتالى:

- الحفاظ على واجهات المباني المميزة وإزالة كل التشوهات التي لحقت بها.

- اقتصار السير في بعض الشوارع الداخلية على حركة المشاة ومنع السيارات.

استمرار تطوير واجهات عقارات القاهرة الخديوية

- منع الباعة الجائلين وإزالة الإشغالات في تلك المواقع.

-تنظيم لافتات المحال التجارية بأسلوب يتناسب مع الطابع العام للمنطقة.

- تطوير أعمال الإضاءة بالشوارع لإضفاء طابع جمالي جذاب

-توفير مسارات آمنة لذوي الاحتياجات الخاصة.

- الحرص على استمرار أعمال الصيانة لتلك المناطق بالتعاون مع ملاك العقارات والمحال والمجتمع المدني.

- ترميم واجهات العقارات بالكامل وإزالة اللافتات والإعلانات وتطوير واجهات المحال التجارية.

- العمل على إحياء حديقة الأزبكية التراثية وميدان الأوبرا والمنطقة المحيطة وإعادة رونق هذه المنطقة الحضارية التاريخية.

- القضاء على الظواهر العشوائية غير المخططة.

- مقترح إعادة إحياء مبنى فندق جراند كونتيننتال القاهرة المطل على ميدان الأوبرا وحديقة الأزبكية وتحويله إلى فندق عالمي يجذب السياح للتعرف على المعالم التاريخية وسط المدينة.

- استمرار مشروعات تطوير القاهرة الخديوية من عقارات ومبان تابعة لمؤسسات وهيئات

- تطوير واجهات مبنى جراج الأوبرا والمبنى الإداري لمحافظة القاهرة

- استخدام طراز نيوكلاسيك كأحد الطرازات المعمارية المتواجدة فى القاهرة الخديوية مع إضفاء روح الحداثة والاعتماد على خامات صديقة للبيئة.

-تطوير المياديين ومنها عرابى وطلعت حرب على غرار ميدان التحرير

- وضع ميدان مصطفى كامل وشارع محمد فريد، وميدان الأوبرا فى خطة التطوير وتحويل وسط البلد لمزار يليق بكونه قلب القاهرة.

- استمرار أعمال تطوير مشروع ممشي أهل مصر والمرحلة الأولى 1850 متر فى المسافة بين كوبري إمبابة وكوبري قصر النيل بتكلفة مليار جنيه ومن المقرر الانتهاء منها فى فبراير المقبل