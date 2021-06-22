«الصحة»: إتاحة أول إنتاج مصري من سينوفاك نهاية الأسبوع الجاري (فيديو)

صرح الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة، بأن نهاية الأسبوع الجاري سيشهد إتاحة أول إنتاج مصري من لقاح «سينوفاك».

وقال «عبد الفتاح» خلال مداخلة هاتفية، الثلاثاء، مع برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على شاشة «الحدث اليوم»، ويقدمه الإعلامي سيد علي، إن الدولة بها حاليًا أكثر من 400 مركز مخصص لتطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى عدد من مراكز التطعيم العملاقة مثل مركز أرض المعارض بمدينة نصر بالقاهرة.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة، أن وزارة الصحة إذا ارتأت أن هناك حاجة لفتح عدد أكبر من مراكز التطعيم لن تتردد في ذلك، كاشفًا أن خطة وزارة الصحة تستهدف تطعيم أكثر من 40% من الشعب المصري قبل نهاية العام الجاري، موضحًا أن الصحة تسير نحو هذا الهدف بخطى ثابتة حتى الآن، بعد توجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزارة بضرورة تحقيق ذلك.

وأردف: « منذ بداية جائحة كورونا ومصر تتخذ إجراءات على مستوى منافذ دخولها البرية والبحرية والجوية، على ضوء الموقف الوبائي لكورونا كل فترة»، موضحًا أنه حين تُرصد تحورات جديدة للفيروس أو تدهور للوضع الوبائي لكورونا بدولة ما، تقوم مصر بتشديد إجراءات دخول مواطنين هذه المناطق إلى مصر، لافتًا إلى أن تلك الإجراءات الهدف منها الحد من انتشار الوباء ومنع أي سلالات جديدة من الفيروس الدخول إلى مصر.

وحول السماح بحضور جماهير خلال لقاء عودة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي يجمع بين الأهلي المصري والترجي التونسي، أشار«عبد الفتاح» إلى أن هذا الملف يدرس حاليًا بوزارة الصحة وليس هو المسؤول للتصريح عن هذا الأمر.