«هيئة الدواء»: علاج ضمور العضلات المسجل حديثا يحمي الأطفال المرضى

قال الدكتور محمود ياسين، المتحدث باسم هيئة الدواء المصرية، إن علاج ضمور العضلات الشوكي، الذي سجلته الهيئة خلال الأيام الماضية، علاج حديث، ووافقت عليه هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، لذلك جرى تسجيله في فترة قصيرة، إضافة إلى أنه يعالج مرضا من الأمراض المستعصية، ويعاني منه الشخص طوال عمره.

وأضاف «ياسين»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، الثلاثاء، أن العلاج يؤخذ على حسب شدة المرض، والطبيب المعالج هو من يحدد الحالة والعلاج المناسب، مشيرا إلى أن هناك نوعين من الأدوية لهذا المرض، أولهما علاج جيني، والعلاج الثاني هو علاج يحفز البروتين الذي يحمي العضلات من ضمور العضلات، وبالتالي يحمي الطفل من مرض ضمور العضلات.

وتابع المتحدث باسم هيئة الدواء المصرية، أن الدواء الذي جرى تسجيله، من النوع الثاني، ويحمي الطفل من مراحل الضمور، وهو يحتاج إل متابعة من الطبيب المعالج، وميزته أنه يؤخذ يوميا عن طريق الفم، وهو أفضل كثيرا للأطفال.

وأوضح أن إمكانية علاج المرض، تكون أفضل كلما تم اكتشاف المرض مبكرا، مشيرا إلى أن تداول الدواء في السوق المحلي ميزة كبيرة، ومهمة، وخطوة على بداية طريق، ويؤثر على سعره، لأن الدواء الذي يدخل إلى مصر بطريقة غير شريعة تكون تكلفته أعلى.

وشدد على أن الدواء يحتوي على مواد حساسة جدًا لعملية التخزين، وتخزينه بطريقة عشوائية غير آمنة يجعله في منتهى الخطورة.

ولفت إلى أن هيئة الدواء تتعاون مع باقي المؤسسات لتوفير الأدوية للأمراض المستعضية مثل ضمور العضلات الشوكي، وحاليا تسعى الدولة لتوفيرها وتسجيلها إذا حصلت على الموافقات العلمية اللازمة.