كل ما تريد معرفته عن «معرض الكتاب»: فئة واحدة يمكنها الدخول بدون تذكرة

كشف الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس معرض القاهرة الدولي للكتاب، تفاصيل الدورة المقبلة من المعرض وذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم عبر فضائية «CBC».

أبرز المعلومات حول معرض القاهرة الدولي للكتاب نرصدها لكم كما يلي:

1-أول تحدٍ واجهته إدارة المعرض العدد الكبير للحضور وأنهم حاولوا تنظيم أعداد الحضور في المساحات المتاحة طبقًا للإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

2-الحجز على السيستم بدون التذاكر الورقية وأن السيستم على المنصة يتيح لك حجز 4 تذاكر ويمكنك اختيار اليوم بشرط عدم اكتمال اليوم ووصل للسعة الكاملة.

3-الدخول بأسبقية التسجيل على الموقع.

4-عدد التذاكر كبير طبقا للمساحة وسعة المعرض وسعة المعرض كانت تبدأ من 200 ألف وتصل لـ550 ألف زائر يوميًا في أيام الجمع في الوقت العادي والسعة اليومية لكل يوم في المعرض تصل لـ100 ألف زائر يوميا.

5-إصدار 27 ألف تذكرة إلكترونية عبر الموقع منذ الساعة 2 ظهرًا حتى مساء الأمس.

6-وجود شبكة مواصلات متميزة تتكون من 7 خطوط أتوبيسات من كبرى ميادين العاصمة لمكان المعرض، بالإضافة لمجموعة خطوط تقترب من المعرض على محور المشير.

7-جهاز النقل العام بالقوات المسلحة أعلن توفير أتوبيسات لنقل الزائرين من أقرب محطة مترو «أرض المعارض» لمقر المعرض بالتجمع بشكل مجاني ودوري على مدار اليوم «رايح جاي».

8-كل مواطن له الحق في الحصول على 4 تذاكر فقط.

9-التسجيل بواسطة أرقام الهاتف المحمول بمعنى أن الزوج يمكنه الحصول على 4 تذاكر من رقم هاتفه المحمول والزوجة يمكنها أيضًا الحصول على 4 تذاكر من رقم هاتفها المحمول.

10-الأطفال تحت 10 سنوات يمكنهم دخول المعرض بدون حجز مسبق.

11-كبار السن مسموح لهم باصطحاب مرافق بتذكرة واحدة فقط لأي منهم.

12-ذوو الاحتياجات الخاصة وكبار السن لا يُقيدون ببوابة معينة بينما تلتزم التذاكر الأخرى ببوابات معينة للدخول.

13-يمكن للزائر اختيار يوم الحضور ولكن المنصة الالكترونية تحدد له بوابة الدخول.

14-لن يشهد المعرض فعاليات ثقافية على الأرض وتُقدم الفعاليات على المنصة للجمهور.

15-المنصة مرت بـ3 مراحل أحدهم حجز الناشرين والثانية حجز الزوار والثالثة لأنشطة المعرض والفاعليات الثقافية.