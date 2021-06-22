7 نصائح قبل شراء كتب من معرض الكتاب

مع اقتراب موعد افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021، حيث لم يتبق على الافتتاح أكثر من أسبوع، الذي سيبدأ في الـ30 من شهر يونيو حتى 15 يوليو، لذا يبحث الكثيرون عن نصائح قبل شراء كتب من معرض الكتاب، حتى يتمكنوا من اختيار أفضل مجموعة ثقافية تعمل على تنمية مهاراتهم وتطوير قدراتهم الإبداعية في كافة المجالات.

وتستعرض جريدة «الوطن» ضمن خدماتها الإخبارية التي تقدمها للجمهور على مدار اليوم، نصائح قبل شراء كتب من معرض الكتاب حتى يتمكن المواطنون من الحصول على أكبر استفادة ممكنة، في السطور التالية:

نصائح قبل شراء كتب من معرض الكتاب

حتى تتمكن من شراء مجموعة من الكتب المفيدة في مجال عملك أو حتى للتسلية، يمكنك اتباع الآتي:

- لا تنساق وراء دعاية ومقترحات الناشرين، بأهمية شراء كتاب بعينه، ولكن يجب أن تختار الكتب الأنسب لميولك.

- إذا كنت قمت بتحديد الكتب التي ترغب في اقتنائها، فحدد دار النشر الخاصة بها، ويمكنك السؤال عن الخصومات والتخفيضات، ففي الغالب تكون أفضل وأكبر.

- اسأل عن الخصومات، في دور النشر لكن تأكد من أنها حقيقية، ولا تنساق وراء الخصومات فقد تكون لكتب بلا قيمة أو وهمية.

- إذا كنت في المعرض لشراء الكتب بدون تحديد شيء معين، فيجب أن تتصفح الكتاب جيدًا، لمعرفة المصادر، والكاتب، للتأكد من قيمة الكتاب.

- حفلات توقيع الكتب، هي دعاية للكاتب، لذا لا تخدعك هذه الأمور، تأكد من احتياجك لهذه المعروضات قبل شرائها.

- إذا كانت الميزانية ضعيفة، فيمكنك الذهاب إلى أجنحة وزارة الثقافة «هيئة الكتاب – المركز القومي للترجمة – هيئة قصور الثقافة» وسيمكنك الحصول على مجموعة كبيرة من الكتب بسعر ممتاز، ويمكنك الحصول على باقي الإصدارات من دور النشر الأخرى.

- الكتاب واحد من أهم مصادر زيادة الوعي وتطوير مهارات الإنسان، لذلك يجب أن تهتم بالكيف وليس الكم، فإذا اخترت كتابا واحدا جيدا قد يكون أفضل من العشرات غير المهمة.