تعرف على المسلسل الإذاعي الوحيد الذي أخرجه وجدي الحكيم

يُعد الإعلامي وجدي الحكيم واحدًا من رواد الإعلام في مصر والوطن العربي، وقدم الحكيم خلال مسيرته الإعلامية العديد من البرامج الثقافية والفنية وكان دومًا ما يهتم بشكل خاص بالموسيقى والغناء.

ولد الإعلامي وجدي الحكيم في مثل هذا اليوم 23 يونيو عام 1934 بمنطقة ملوي التي كانت تابعة في ذلك الوقت لمحافظة أسيوط، وتخرج في كلية الآداب قسم الاجتماع جامعة القاهرة ومن هنا كانت بداية طريقه للإذاعة والإعلام، حيث تعود بدايته الفنية إلى العديد من البرامج الإذاعية والأدبية التي قدمها داخل مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وقضى أكثر من 60 عامًا خلف الميكرفون، ولم يظهر على الشاشة الصغيرة إلا قليلًا، وكان أيضًا يمتلك إستديو باسمه لتسجيل الموسيقي والأغاني، وقدم عددًا من البرامج التي صنعت تاريخه الإذاعي والإعلامي.

«تعبان جدًا» التجربة الإخراجية الوحيدة لـ«الحكيم»

وكان لـ وجدي الحكيم تجربة وحيدة في مجال إخراج المسلسلات الإذاعية والتي جمعته بالكاتب الساخر أحمد رجب، وقام ببطولة المسلسل فؤاد المهندس، سهير البابلي، عباس فارس ووضع ألحان أغاني المسلسل منير مراد.

وجاء المسلسل من إنتاج إذاعة صوت العرب، وتدور أحداث المسلسل من خلال حلقات كوميدية من تأليف الكاتب أحمد رجب والتي تناول من خلالها عدد من الموضوعات الإجتماعية مثل الإسكان ومشاكل الإيجارات والعديد من القضايا الاجتماعية.

رحل عن عالمنا الإعلامي وجدي الحكيم في 16 يونيو عام 2014 عن عمر ناهز 80 عامًا بعد مسيرة إعلامية وضعت اسمه في تاريخ الإعلام العربي.