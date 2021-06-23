رابطة مالكي التكاتك: عددها 5.4 مليون وكل مَركَبة يعمل عليها 3 أفراد

كشف صبري عبده، مستشار الرابطة العامة لمالكي التكاتك في مصر، عن عدد مركبات التوكتوك الموجودة في مصر وذلك خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري.

وقال عبده إن عدد التكاتك وصل لـ5 ملايين و400 ألف توكتوك في مصر، لافتًا إلى أنهم كانوا 3 ملايين توكتوك قبل وقف ترخيصه عام 2018.

وشدد صبري على أهمية وجود قوانين وقرارات ملزمة لسائقي التوكتوك ومالكيه، مطالبًا بتقنين أوضاع سائقي التكاتك، لافتًا إلى أن سائقي التوكتوك يجب أن يتمتعوا ببعض المواصفات مثل خلو السجل الأمني من الجرائم وحصولهم على فيش وتشبيه وألا تقل أعمارهم عن 18 عاما وأن يخضعوا لتحاليل المخدرات، مؤكدًا أن التوكتوك كان سبب وقوع الجرائم في مصر خلال الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن التوكتوك استُخدم في جرائم الخطف والسرقة والتحرش وغيرها من الجرائم خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن 5.4 مليون توكتوك منهم 99 ألف توكتوك فقط الحاصلون على ترخيص، مشددًا على أن التوكتوك ساهم في توفير فرص عمل وفتح باب الرزق لملايين الأسر نظرًا لأن التوكتوك الواحد قد يعمل عليه 3 أفراد وأن البعض يستخدمها لزيادة دخله.

وطالب مستشار رابطة مالكي التكاتك بفتح باب الترخيص للتوكتوك وتخفيض رسوم ترخيصه وعمل بعض التيسرات لسائقي التكاتك مقترحًا أن يكون مبلغ ترخيص التوكتوك 2000 جنيه فقط.