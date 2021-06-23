بينها سلسلة «جيمس بوند».. أفلام عالمية شارك بها عاطف الطيب

تحل اليوم ذكرى وفاة المخرج عاطف الطيب، الذي عرف بتقديمه أفلام الواقعية، إذ أخرج 21 فيلماً خلال مشوار فني قصير نسبيا امتد إلى 12 عامًا، ومن أشهر أعماله، ضد الحكومة، وليلة ساخنة، والبريء.

ولد «الطيب» في جزيرة الشورانية، مركز المراغة بمحافظة سوهاج، في يوم 26 ديسمبر عام 1947، وتخرج في المعهد العالي للسينما قسم إخراج عام 1970، تناول خلال أفلامه قضايا المثيرة للجدل، إذ تتطرق خلالها لعلاقة المواطن والسلطة ممثلة في أجهزة الدولة المختلفة، كما ناقش الحريات العامة ومحاربة الفساد بكل أشكاله.

ما لا يعلمه الكثير أن المخرج عاطف الطيب ابن محافظة سوهاج، عمل في عدة أعمال عالمية، كمساعد مخرج نرصد خلال هذا التقرير أبرز ما نعرفه عنها.

فيلم الجاسوس الذي أحبني

فيلم ينتمي إلى سلسلة جيمس بوند العالمية، إذ يصل إلى المخابرات البريطانية أن منظمة سرية، يقودها شرير باسم كارل سترومبرج تختطف غواصات بريطانية لإشعال نيران الحرب، وعلي جيمس بوند أن يحل اللغز ويكشف من وراء هذا المؤامرة، وتساعده عميلة المخابرات السوڤييتية آنيا، حيث تقودهما الأحداث إلى مصر.

فيلم جريمة على نهر النيل

‏فيلم غموض تم إنتاجه في المملكة المتحدة، وصدر في سنة 1978، مستمد من رواية غموض من للكاتبة جاثا كريستي، والتي تحمل الاسم نفسه، من إخراج جون جويلرمن. وتدور أحداث الفيلم عن المحقق البلجيكي المرموق هيركيول بوارو، الذي كان في رحلة نيلية من الأقصر الى أسوان ومعه مجموعة من السياح الإنجليز، على متن الباخرة الكرنك، وحدث أن لقت مس بينت مصرعها بالباخرة، وهى فتاة إنجليزية من عائلة إنجليزية أرستقراطية، وقد ورثت أخيرًا ثروة ضخمة. وكان على المحقق بوارو كشف غموض الحادث.

فيلم أبو الهول

وهو فيلم ناطق باللغة الإنجليزية، وأنتج في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1981، للممثل فرانك لانجيلا الحاصل على جائزة توني لأفضل ممثل رئيسي عن دور ريتشارد نيكسون في مسرحية فروست/نيكسون، ورشح لاحقا لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل في دور رئيسي لنفس الدور في فيلم فروست/نيكسون. تدور أحداثه في إطار من المغامرات، تجد إيريكا بارون عالمة المصريات نفسها في رحلة محفوفة بالمخاطر، حينما تذهب إلى مصر وتواجه جريمة قتل ولعنة المومياوات.

الرحيل

عاني عاطف الطيب من حمى روماتيزمية منذ الصغر، ما تسبب في مشكلات في القلب، ورفض السفر إلى ألمانيا للعلاج على نفقة الدولة، ويتوفى في مثل هذا اليوم 23 يونيو من عام 1995.