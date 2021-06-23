«أسترازينيكا»: لقاحنا فعال ضد سلالة كورونا الهندية

قالت شركة أسترازينيكا، إن لقاحها الواقي من مرض «كوفيد-19»، فعال في الوقاية من المتحورين دلتا وكابا اللذين ظهرا للمرة الأولى في الهند، مشيرة فى بيان لها إلى دراسة أعدتها جامعة أكسفورد درست قدرة الأجسام المضادة الأحادية النسيلة من أشخاص متعافين وآخرين تلقوا اللقاح على تحييد المتحورين دلتا وكابا.

فيما أظهر تحليل أجرته هيئة الصحة العامة في إنجلترا أن لقاحي فايزر وأسترازينيكا يوفران حماية فائقة بنسبة تتجاوز 90% من دخول المستشفى بسبب سلالة كورونا الهندية «دلتا» وفقا لقناة «سكاى نيوز عربية».

وأوضحت الشركة، إن نتائج دراسة أكسفورد الأخيرة استندت إلى تحليل أجرته الهيئة في الآونة الأخيرة.

يشار إلى أن كبير العلماء في منظمة الصحة العالمية قال، الجمعة الماضية، إن المتحور دلتا في طريقه ليصبح نسخة كوفيد-19 السائدة عالميا.

وفى السياق، قال الدكتور أنتوني فاوتشي، خبير الفيروسات الأمريكي وكبير أطباء البيت الأبيض، إن سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا تعد التهديد الأكبر ضمن جهود القضاء على الجائحة في الولايات المتحدة، مؤكدا أن جميع اللقاحات فعالة ضد متحور دلتا.

وأضاف فاوتشي، في تصريح، ضمن إيجاز للبيت الأبيض، بشأن كوفيدـ19إن هذه السلالة المتحورة، والتي تم اكتشافها في بادئ الأمر بالهند، تعتبر أكثر قدرة على العدوى وأكثر تسببا في الإصابات المرضية الشديدة من أي متحور آخر.

فيما تشير التقارير إلى أن حالات الإصابة بمتحور دلتا قد تضاعفت خلال الأسبوعين الماضيين في الولايات المتحدة، حيث جاءت نسبة 20% من إصابات كورونا الأخيرة نتيجة لهذا المتحور بعد أن كانت تلك النسبة 10% في الأسبوع المنتهي في 5 يونيو الجاري.

وأوضح فاوتشي أن متحور دلتا أخذ في بريطانيا اسم «ألفا» أو «بي واحد واحد سبعة»، على مدى الشهرين الماضيين، واليوم يتسبب في إصابة أكثر من 95% من الحالات الجديدة هناك، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تتلو بريطانيا في المتحورات.