وفاة إعلامية بريطانية شهيرة بجلطة عقب تلقيها لقاح «استرازينيكا»

قالت صحيفة «جارديان» البريطانية، إن ليزا شو مقدمة البرامج الإذاعية في هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، توفيت إثر إصابتها بجلطات دموية بعد تلقيحها بلقاح «استرازينيكا» المضاد لفيروس كورونا، بحسب ما أعلنت عائلتها ونقل موقع قناة «روسيا اليوم».

وأفادت عائلة مقدمة البرامج الراحلة، في بيان، بأن المذيعة البالغة 44 عاما والتي عملت في راديو BBC منذ عام 2015، أصيبت بصداع حاد بعد أسبوع من تلقيها لقاح «أسترازينيكا» وشعرت بالتعب والمرض الشديد بعد أيام قليلة، مشيرة إلى أن ليزا شو توفيت في مستشفى «رويال فيكتوريا» في نيوكاسل الأسبوع الماضي، بعد أن تلقت العلاج في العناية المركزة إثر إصابتها بجلطات دموية ونزيف.

كانت هيئة سلامة الأدوية في بريطانيا أعلنت، الشهر الحالي، أنه سيتم إعطاء معظم البالغين الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما بديلا عن لقاح أسترازينيكا نظرا لارتباطه بجلطات دموية نادرة.

ويواجه لقاح «أسترازينيكا» انتقادات عدة بسبب الآثار الجانبية له فضلا عن إصابة بعض متلقي اللقاح بجلطات ونزيف، وإن كانت الشركة تؤكد أن مثل هذه الأمور تعد فردية.

وكان متحدث باسم وزارة الصحة الألمانية قال فى وقت سابق: إن بلاده ستوقف التطعيم بلقاح شركة أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد، لتصبح أحدث بلد أوروبي يوقف استخدام اللقاح بعد تقارير عن تعرض متلقين لمضاعفات وجلطات.

وأوضحت وزارة الصحة الألمانية حينها، أن التعليمات الجديدة تطبق توصية من معهد بول إيرليك، المسؤول عن اللقاحات في البلاد، وبهذا انضمت ألمانيا إلى كل من هولندا وأيرلندا، بعد تعليقهما استخدام لقاح أسترازينيكا مؤقتا.

يشار إلى أن وكالة الدواء الدنماركية، أعلنت فى وقت سابق، أن امرأة دنماركية عمرها 60 عاما توفيت من جراء الإصابة بجلطات دموية بعد حقنها بلقاح أسترازينيكا، ظهرت عليها أعراض غريبة جدا.