تنسيق الصف الثالث الإعدادي 2021 محافظة الغربية: 236 درجة للثانوي العام

يبحث طلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء أمورهم عن تنسيق الثانوية العامة داخل مدارس محافظة الغربية، وذلك بعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الاثنين الماضي من قبل المحافظ الدكتور طارق رحمي.

«الوطن»، تقدم لقرائها خدمة معرفة تنسيق الصف الثالث الإعدادي 2021 بمحافظة الغربية، وذلك بعد أن أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية عن الحد الأدنى لدرجات قبول الطلاب في نظام الثانوية العامة.

تنسيق الصف الثالث الإعدادي 2021 بالغربية.. المحافظ يعتمد «الثانوية العامة»

وقال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في تصريح صحفي، اعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي «عام، وخاص، وخاص فندقي، والفني» للعام الدراسي الجديد 2021، وذلك بناء على الدراسة المقترحة لتنسيق القبول والمقدمة من مديرية التربية والتعليم بالغربية، في ضوء تنفيذ التعليمات المنظمة لذلك للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي المنقضي 2021.

تنسيق الصف الثالث الإعدادي 2021.. 236 درجة الثانوي العام

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إلى أن الدارسة المقترحة التي قامت بها مديرية التربية والتعليم بالغربية، رأت أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام 236 درجة، بينما الحد الأدنى للقبول بالثانوي الخاص 175 درجة والحد الأدنى للقبول بالثانوي الخاص الفندقي 155 درجة.

تنسيق الصف الثالث الإعدادي 2021 بالغربية.. تنسيق مدارس التعليم الفني بالغربية

وأوضح أن الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي بمدارس التعليم الفني بنوعياتها، جاءت كما يلي:

- مدارس التعليم الصناعي بنين 3 سنوات يتراوح التنسيق ما بين 210 إلى 230 درجة.

- التعليم الصناعي 3 سنوات مزدوج من 195 إلى 210 درجات.

- التعليم الصناعي بنات 3 سنوات من 200 إلى 230 درجة.

- التعليم الصناعي نظام 5 سنوات 190 درجة.