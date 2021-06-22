كل ما تريد معرفته عن تنسيق مدارس مبارك كول 2021 بعد الشهادة الإعدادية

يبحث الكثير من أولياء أمور الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بالالتحاق ومعرفة تفاصيل، تنسيق مدارس مبارك كول 2021 بعد الشهادة الإعدادية، لتميزها بمنح طلابها رواتب شهرية، وتوفير تدريب عملي لهم داخل المصانع والشركات، والتحاقهم بالعمل فور إنهاء دراستهم.

وتتميز مدرسة مبارك كول، أيضًا بتدريب الطلاب على أحدث وسائل التصنيع بجانب العمل بمكافأة، وتبلغ مدة الدراسة بمدارس الـ3 سنوات ويحصل الطالب على شهر إجازة في العام، بعد موافقة الشركة التي يتدرب فيها، وتقوم الشركات بتوظيف الخريجين بعد انتهاء سنوات الدراسة براتب يتناسب مع الخبرة العملية، التي حصل عليها كل دارس.

وبالنسبة لتنسيق مدرسة مبارك كول، حسب كل تخصص، يكون أقل مجموع للتقديم في مبارك كول هو 160 درجة، في تخصصات التبريد والتكييف 190 درجة، تخصص ميكانيكا بـ 180 درجة، وتخصص إلكترونيات بـ 200 درجة وحتى 230 درجة للتخصصات المتميزة.

شروط الالتحاق بمدارس مبارك كول كالأتي:

- الحصول على الشهادة الإعدادية في نفس عام التقديم.

- ألا يزيد سن الطالب عند التقديم على 18 سنة و6 أشهر، والإناث 19 عاما.

- اجتياز اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية.

- الالتزام بالمظهر اللائق للطلاب والسلوك الحسن أثناء فترة التقديم والدراسة.

- تقبل المدرسة الطلاب المصريين فقط.

- لا يوجد إجازات نصف العام أو صيفية.

- يكون توظيف الخريجين وفق فرص العمل المتاحة.

- يحصل الطالب على مكافأة شهرية من الشركة أو المصنع الذي يعمل فيه.

- أن يكون الطالب ذو لياقة بدنية مناسبة للعمل.

- لا يقبل الطلاب المحولين من مدارس ثانوية بأنواعها.

-لا يبقل طلاب الإعدادية الأزهرية أوغيرها.

الأوراق المطلوبة للالتحاق بمدرسة مبارك كول:

– صورة الشهادة الإعدادية، أو بيان نجاح الطالب في الشهادة الإعدادية.

– صورة شخصية للطلاب.

– شهادة الميلاد.

– شراء ملف التقديم من المدرسة.

– يتم قياس طول ووزن الطالب قبل ملء استمارة التقديم.